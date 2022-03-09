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    EkonomiKredi fırsatı! VakıfBank resmen duyurdu, 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vade...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kredi fırsatı! VakıfBank resmen duyurdu, 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vade...
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    Kredi fırsatı! VakıfBank resmen duyurdu, 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vade...

    Kredi kullanacaklara VakıfBank'tan güzel haber geldi. 2 yıl geri ödemesiz kredi kullanım imkanı sunuluyor. 10 yıl vade seçeneği ile avantajlı faiz oranlarından yararlanarak kredi çekmek mümkün. Vakıfbank , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özellikle salgından etkilenen kadın girişimcilere ve işletme sahiplerine yönelik Kadın İşletme Kredisi’ni hizmete sundu.

    09.03.2022 - 10:42 |
    Kredi fırsatı! VakıfBank resmen duyurdu, 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vade...

    VakıfBank'tan kredi fırsatı! Detaylar açıklandı. 24 ay geri ödemesiz kredi fırsatından başvuranlar yararlanıyor. 10 yıl vade imkanı bulunoyor. VakıfBank kredisinde faiz oranları ise Türk lirasında yüzde 14,50, avroda yüzde 2,25, dolarda yüzde 3,25 olarak belirlendi.

    Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile 8 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 23 yıl vadeli olarak temin edilen 250 milyon dolarlık kredi kapsamında hayata geçirilen Kadın İşletme Kredisi ile tüm segmentlerde, sahipliği ya da yönetimi kadınlarda olan işletmelere, işlerini büyütmeleri ve nakit akışlarını düzenlemeleri için uygun maliyetlerle kredi sağlanacak.

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, krediye ilişkin değerlendirmesinde, “VakıfBank olarak, sürdürülebilir bankacılık yaklaşımımız gereği hem kurum içinde hem de toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını önemsiyor ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit bir şekilde yer almasının, ekonomik alandaki varlığının güçlenmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

    Bunu, kadınların güçlenmesi kadar kadın bakış açısının getireceği zenginliğin tüm toplumun yararına kullanılması açısından da önemli buluyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası’ndan sağladığımız kaynak ile kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere özel bir kredi ürünü oluşturduk. Özellikle salgından etkilenen işletmelerimiz için devreye aldığımız VakıfBank Kadın İşletme Kredisini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hem kadınlarımızın hem de ülke ekonomimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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