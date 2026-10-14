KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgesi nereden görüntülenir

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KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki test uygulanacak.



Genel Yetenek testinde Türkçe ve matematik alanlarından 60 soru yer alacak. Genel Kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel ve güncel sosyoekonomik konulara ilişkin toplam 60 soru sorulacak.



Böylece adaylar toplam 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak.



Sınavın değerlendirilmesinde doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınacak. Her testte yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanacak.