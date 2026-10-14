KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgesi nereden görüntülenir
KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kala adayların beklediği duyuru geldi. KPSS Ortaöğretim giriş yerleri açıklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Sınav yerleri nereden öğrenilir? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, adayların yanında bulundurması gereken belgeler neler? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri ekranı ve sınava ilişkin merak edilen tüm detaylar...
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Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri erişime açıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgeleriyle sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek. KPSS Ortaöğretim sınavına kısa süre kala "KPSS giriş yerleri açıklandı mı?", "KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?", "Sınav nerede yapılacak?" ve "KPSS sınavı saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri okul, salon ve sıra numarası bilgilerine ulaşabilecek. İşte KPSS Ortaöğretim giriş yerleri sorgulama ekranı, sınav günü kuralları ve adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
14 Ekim 2026 Çarşamba saat 14:00 itibariyle KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı.
Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adayların bekleyişi sona ererken şimdi adayların aklında 'Sınav giriş belgemi nasıl görüntülerim?' sorusu var.
ÖSYM, sınav giriş belgelerini yayımladığında adayların sınava girecekleri okulun adresini, bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülemelerine imkân tanıyacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin bugün saat 14:00 itibariyle ÖSYM tarafından yayımlandı.
ÖSYM, sınav giriş belgelerini önceki uygulamalarında genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyordu. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının 25 Ekim'de yapılacak olması nedeniyle sınava 11 gün kala sınav yerleri erişime açıldı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine girerek belgelerine ulaşabilecek.
Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sistemdeki ilgili sınavın giriş belgesi bölümünden sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri görüntülenebilecek.
Sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü adayın yanında bulundurulması gerekiyor. Adayların belgelerinde yer alan sınav binasının adresini önceden kontrol etmeleri de önem taşıyor. Sınav sabahı yanlış binaya gidilmesi veya geç kalınması halinde sınava giriş mümkün olmayabilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav süresi 130 dakika olacak.
Sınav saat 12.25'te sona erecek.
ÖSYM'nin sınav uygulama kuralları gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav binasında erken saatlerde hazır bulunması gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki test uygulanacak.
Genel Yetenek testinde Türkçe ve matematik alanlarından 60 soru yer alacak. Genel Kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel ve güncel sosyoekonomik konulara ilişkin toplam 60 soru sorulacak.
Böylece adaylar toplam 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak.
Sınavın değerlendirilmesinde doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınacak. Her testte yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Sınava katılacak adayların yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor.
ÖSYM'nin kabul ettiği kimlik belgeleri arasında fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport bulunuyor. Diğer özel durumlarda geçerli belgeler için ÖSYM'nin sınav kılavuzundaki hükümler esas alınıyor.
Sınav giriş belgesinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar ve sınav binasına alınmayacak nesneler de ÖSYM'nin sınav kurallarına göre belirlenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçları, kamu kurumlarının lise mezunlarına yönelik personel alımlarında ilgili ilan ve yerleştirme koşulları çerçevesinde kullanılacak.
Sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından adayların sınav yerlerini kontrol etmeleri ve 25 Ekim Pazar günü için ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.