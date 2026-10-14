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Ardahan’da çetin kış öncesi yüzyıllık gelenek: Traktörün giremediği yamaçlarda tırpanlı son mesai!

14.10.2026 - 14:59Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Ardahan’da çetin kış öncesi yüzyıllık gelenek: Traktörün giremediği yamaçlarda tırpanlı son mesai!

Kış mevsiminin yaklaşık 6 ay sürdüğü ve dondurucu soğukların etkisini hissettirmeye başladığı Ardahan’da, hayvancılıkla geçinen çiftçilerin zorlu kış hazırlığı son viraja girdi. Sonbaharın son günlerinin yaşandığı ekim ayında, traktör ve biçerdöver gibi modern tarım makinelerinin tırmanamadığı dik ve engebeli yamaçlarda köylüler, yüzyıllardır aktarılan ata mesleği tırpanlarla ot biçerek sezonun son hasadını gerçekleştiriyor.

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Ardahan’da çetin kış şartlarına hazırlanan çiftçiler, makinelerin giremediği engebeli arazilerde yüzyıllık geleneksel tırpanlarla ot biçiyor. İmece usulü çalışan köylüler zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kışın 6 ay sürdüğü Ardahan’da çiftçiler, traktörün giremediği dağlık arazilerde tırpanla ot biçerek hayvanlarına kışlık yem hazırlıyor. Sonbaharın kendini hissettirdiği ekim ayında, tırpanla yapılan son hasat çalışmalarıyla birlikte sezonun kapanışına gelindi.
Ekim ayında son biçim mesaisi

Ardahan’ın Damal ilçesinde hayvancılıkla geçinen çiftçiler, traktör kullanan üreticiler, makinenin tırmanamadığı engebeli yamaçlarda yüzyıllardır aynı yönteme başvuruyor. Gruplar halinde imece usulü çalışan çiftçiler, gün doğmadan yüksek rakımlı yerlerde bulunan çayırlara iniyor. Biçtikleri otları kurutup kış için depolayan üreticiler, zaman zaman türkü söyleyerek ağır mesaiyi hafifletiyor. Hava şartları ve ürünün durumuna bağlı olarak gerçekleştirilen son biçim çalışmalarıyla birlikte üreticiler, sezonun kalan işlerini tamamlamaya yöneliyor.

Tırpanla yapılan hasat, yalnızca bir tarımsal faaliyet olmanın ötesinde, geçmişten günümüze aktarılan bir bilgi ve beceriyi de temsil ediyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan biçim sırasında kullanılan teknikler, el alışkanlığı ve deneyim büyük önem taşıyor.
Alın teriyle gelen bereket

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Tırpanla biçim yapmak, dışarıdan bakıldığında basit bir iş gibi görünse de ciddi bir fiziksel güç, dikkat ve dayanıklılık gerektiriyor. Saatler süren çalışma boyunca ortaya konulan emek, tarımsal üretimin arkasındaki insan gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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