3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Ek göstergede bugün kritik gün. Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor. Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyelerinin artmasını sağlayacak düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubu çalışanını kapsayacak.

Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Emekli maaş ve ikramiyelerine dokunacak şekilde bir yaklaşımı kamu tarafıyla paylaştık" dedi. Yalçın, 3'üncü toplantının ise, 10 Mayıs'ta yapılacağını söyledi:

“İkinci toplantıda bugün ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı. Kamudaki personel sistematiği içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak tüm kamu çalışanlarının bunun içerisinde kendini bulacağı bir geniş çerçevede tazminat yansıtma oranlarını da yükselterek esasa olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları bazlı genel bazlı kamu tarafıyla paylaştık."

Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.

MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ETKİ EDECEK

Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı.

EK GÖSTERGE RAKAMLARI UNVAN VE DERECELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, hedeflerinin adil bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dâhil birçok meslek grubunu kapsayacak. Teknik hizmetlerden genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden diğer alanlara kadar kamu görevlilerinin içinde bulunabileceği süreç yönetimi arzuluyoruz.

Kamu görevlileri açısından önemli bir kazanım. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirmeye tekabül edecek. Emekli aylıklarında iyileşme sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİLİKTE ÜCRET KAYBI SONA ERİYOR

Bakanlık çalışmasına göre kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme çalışan ile emekli arasında ücret kaybını da giderecek.

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE EK GÖSTERGE BELİRLENECEK

Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfında görevli kamu personeli için de eğitim durumuna göre ek gösterge belirlenecek. Şube müdürü unvanlı kadronun ek göstergesinin de hiyerarşik konum dikkate alınarak 3600'e, daire başkanlarının ek göstergesinin de 4800'e çıkarılması planlanıyor.

EK GÖSTERGE CETVELİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek.

Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.