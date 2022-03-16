°
Şehir seçiniz
    BİST2.0950.75EURO16.170.52USD14.69-0.05ALTIN904.74-0.15
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiEv sahibi olmak isteyen herkesi kapsıyor! Tamamen değişti, devlet zorunlu olarak istiyor, yüzde 10...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ev sahibi olmak isteyen herkesi kapsıyor! Tamamen değişti, devlet zorunlu olarak istiyor, yüzde 10...
    ABONE OL

    Ev sahibi olmak isteyen herkesi kapsıyor! Tamamen değişti, devlet zorunlu olarak istiyor, yüzde 10...

    Ev sahibi olmak isteyen, evini müteahhide veren herkesi yakından ilgilendiriyor. Devlet zorunlu olarak istiyor, garanti veriliyor. Önemli bir uygulama hayata geçirildi. Ev sahibi olmak isteyip mağdur olanlar için harekete geçildi. Bundan böyle kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini anlaşacakları firmalara veren vatandaşlar, binaların tamamlanamaması nedeniyle mağduriyet yaşamayacak. Devlet, Bina Tamamlama Sigortası isteyecek. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit binaları tamamlayamasa dahi devlet yapıp teslim edecek. Ancak devlet, inşaatın yüzde 10’unu tamamlama garantisini verdi. Müteahhitler ise Bina Tamamlama Sigortası teminatının yüzde 90 yapılmasını bekliyor.

    16.03.2022 - 11:31 |
    Ev sahibi olmak isteyen herkesi kapsıyor! Tamamen değişti, devlet zorunlu olarak istiyor, yüzde 10...

    Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayrinakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahip Bina Tamamlama Sigortası sunulmaya başlandı.

    Sigorta kapsamında ev sahibi olmak isteyip de mağdur olan vatandaşların artık mağdur olmaması hedefleniyor.

    Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sigorta ile birlikte kentsel dönüşümün hız kazanacağına dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm yasasına göre hak sahiplerinin mağduriyeti Türkiye genelinde milyonlara ulaştı. Hükumetimiz de buna duyarsız kalmadı. 6502 sayılı yasaya göre Bina Tamamlama Sigortası Yasası çıktı” diye konuştu.

    “Sigorta kapsamının artmasını bekliyoruz”

    Sigorta teminatının yüzde 10’dan yüzde 90’a çıkartılmasını beklediklerini söyleyen Karslıoğlu, “Bu yasanın tek bir olumsuzluğu var. İnşaatın yüzde 10’unu tamamlama garantisini verdi devlet. Biz bunun yüzde 90 olmasıyla alakalı girişimlerimizi tamamladık. En kısa sürede bu oranlara çıkarsa sigorta kapsamı, yarım kalmış inşaatlar kalmaz. Müteahhidin batması, hayatını kaybetmesi veya kaçması durumunda artık bu inşaatlar devlet garantisinde bitecek. Vatandaşlarımız artık evlerini anlaşacakları firmalara güvenle verebilirler. Çünkü bunun karşılığında devlet sigorta istiyor. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit bıraksa dahi devlet evleri yaptırıp teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

    “Yarım kalmış binaları görmeyi umut etmiyoruz”

    AKAMDER Sigorta Müfettişi Mehmet Öztürk ise Türkiye’de yarım kalmış binaların artık görülmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
    “Artık Türkiye’de yarım kalmış binaları görmeyi umut etmiyoruz. Bu sigortayla birlikte artık yarım kalmış binaları sigorta şirketi tamamlayacak. Maket üzerinden yapılan satışlar için müteahhitler yüzde 100’üne teminat alabilir. Ancak kanunda küçük bir handikap var. Özellikle kentsel dönüşüm alanındaki yapılar için yüzde 10’una kadar teminat veriliyor. Halbuki bunun yüzde 100’üne teminat verilmesi için girişimler sürüyor.”

    Ev alacakları ilgilendiriyor! İl il belli oldu! Yüzde 20 arttı
    İlgili Haber
    Ev alacakları ilgilendiriyor! İl il belli oldu! Yüzde 20 arttı
    Ev alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret
    İlgili Haber
    Ev alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret
    Ev alacaklara kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı! 81 ilde...
    İlgili Haber
    Ev alacaklara kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı! 81 ilde...

    GÜNCEL HABERLER

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

    NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

    NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

    Rusya, Zaparojya kentinde ilk kez sivil noktaları hedef aldı

    Rusya, Zaparojya kentinde ilk kez sivil noktaları hedef aldı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli milyonlar bekliyordu ve tarih verildi...

    Sıradaki Haber
    NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

    NATO Savunma Bakanları olağanüstü toplanıyor

    Sıradaki Haber
    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    TÜBİTAK İŞKUR üzerinden 76 proje personeli alacak! İşte İŞKUR TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Beyaz araba vurgunu! Gelen telefonla şok oldu, gerçeği polisten öğrendi

    Beyaz araba vurgunu! Gelen telefonla şok oldu, gerçeği polisten öğrendi

    Sıradaki Haber