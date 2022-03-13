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    EkonomiEv alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret
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    Ev alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret

    Ev almak isteyen milyonlara kötü haber geldi. Ev fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Türkiye genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatı, bir yılda yüzde 120 arttı ve 7.965 TL oldu. Bu rakam, neredeyse iki aylık asgari ücrete yaklaştı.

    13.03.2022 - 10:11 |
    Ev alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret

    Artan maliyetler, yükselen talep, TL'nin değer kaybı karşısında “güvenli liman” ihtiyacı ve azalan arzın etkisiyle, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları son bir yılda ciddi artış kaydetti.

    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından, dijital platformlardaki ilan verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre; geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında Türkiye genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatı yüzde 120 arttı ve 7.965 TL oldu. Bu rakam, 2022 yılında uygulanan ve 4.250 TL olarak açıklanan asgari ücretin de yaklaşık iki katına denk geldi.

    Fiyatlar aynı dönemde İstanbul’da yüzde 138, Ankara’da yüzde 105 ve İzmir’de yüzde 104 arttı.
    Metrekare fiyatları İstanbul’da 11.578 TL, Ankara’da 5.137 TL, İzmir’de 8.947 TL oldu.
    Son bir yılda üç büyük şehrin içinde kiraların en fazla yükseldiği şehir yüzde 149 ile İstanbul oldu.
    İstanbul’u yüzde 97 ile Ankara ve yüzde 78 ile İzmir takip etti.
    İstanbul'da ortalama metrekare kiralık fiyatı 59 TL olurken; Ankara'da 21 TL, İzmir'de 37 TL olarak gerçekleşti.

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