Akaryakıt fiyatları ile ilgili kritik gelişme! Bugün saat 15.00'te..
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar uzun süredir vatandaşın gündemindeki yerini koruyordu. Zamların ardından bugün benzin ve motorine indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatları ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşanacak. EPDK, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bugün bir araya geliyor. Toplantıda sektörün sorunları dinlenecek, çözüm önerileri ele alınacak.
EPDK, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bugün bir araya geliyor. Toplantıda sektörün sorunları dinlenecek, çözüm önerileri ele alınacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.
Akaryakıt bayi ve dağıtıcılarının temsilcilerinin katılacağı toplantıda sektörün sorunları dile getirilecek, çözüm önerileri masaya yatırılacak.
Akaryakıt fiyatları içerisinde bayi ve dağıtıcı payına yönelik görüşlerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
Taşıt tanıma sistemi konusundaki önerilerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM!
Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi. İstanbul'da litresi 20 lira 39 kuruş olan benzinin litresi 1 lira 76 kuruş indirimle 18 lira 63 kuruşa indi. Dün yapılan indirimle 20 lira seviyesine inen motorin de yeni gelen 82 kuruşluk indirim sonrası 19 lira 67 kuruşa geriledi.
YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre brent petrolde yaşanan gerilemenin devam etmesi durumunda yeni indirimlerin gelebileceği öğrenildi.