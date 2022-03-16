Benzin ve motorine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar...

Brent petrol tarafında geri çekilmenin etkisiyle beraber 15 Mart itibarıyla motorine indirim yapılmıştı. Rusya-Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesiyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için olumlu haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber önceki gün motorin fiyatları için 2 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı.

BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi. İstanbul'da litresi 20 lira 39 kuruş olan benzinin litresi 1 lira 76 kuruş indirimle 18 lira 63 kuruşa indi. Dün yapılan indirimle 20 lira seviyesine inen motorin de yeni gelen 82 kuruşluk indirim sonrası 19 lira 67 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜNYADA REKOR KIRDI

Benzin ve motorin fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası 133 doları aşarak 14 yılın zirvesini gören brent petrol nedeniyle tüm dünyada rekor kırmıştı. Son gelen haber akışıyla petrol varil fiyatının 100 dolar düzeyinin altına gerilemesiyle beraber benzin ve motorin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.

RUSYA-UKRAYNA TARAFINDA İYİMSERLİK PETROLÜ GERİLETTİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle brent petrol serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 14 yılın zirvesinden yüzde 20'nin üzerinde değer kaybına uğrayarak 105 doların altını gördü.

YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre brent petrolde yaşanan gerilemenin devam etmesi durumunda yeni indirimlerin gelebileceği öğrenildi.