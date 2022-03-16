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Japonya ve ABD'den ortak karar! Rusya'nın hamlesinin ardından...

Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.

16.03.2022 - 08:06 |
Japonya ve ABD'den ortak karar! Rusya'nın hamlesinin ardından...

Rusya ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı ve Kuzey Kore tehlikesi nedeniyle zorlu bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olan Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi. Japonya'nın Amfibi Hızlı İntikal Birliği'nden 400 asker ve Okinawa adasında konuşlu 600 ABD deniz piyadesinin uzak Japon adalarına yönelik düşman işgali senaryosu altında dün gerçekleştirdiği tatbikatın Fuji Dağı yakınlarında Shizuoka eyaletinde yapıldığı açıklandı. Osprey hava araçları ve M777 gibi topçu silahlarının da kullanıldığı tatbikatın, Ukrayna işgali ile gündeme gelen Rusya'nın geçtiğimiz hafta Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Öte yandan dünkü tatbikatın, ABD ve Japonya'nın caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek üzere yapılan üç haftalık bir ortak tatbikatın parçası olduğu öğrenildi.

Japonya ve ABDden ortak karar Rusyanın hamlesinin ardından...

Japonya ve ABDden ortak karar Rusyanın hamlesinin ardından...

Japonya ve ABDden ortak karar Rusyanın hamlesinin ardından...

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