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Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılara Antik Roma döneminin yemek kültürü tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırlanan "Mardin Sofrasında Antik Roma Yemekleri: Bir Arkeogastronomi Serüveni Projesi" hayata geçirildi.

Dara Antik Kenti'nde, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Midyat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı işbirliğinde düzenlenen ve Mardin Müzesi Dara Kazı Başkanlığının da destek verdiği programda, tarihsel kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında dönemin beslenme alışkanlıkları ele alındı.

Antik Roma'da halkın ayaküstü yemek yediği "thermopolium" geleneği temsili bir büfeyle canlandırılırken, döneme ait yemek tarifleri gastronomi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, programda yaptığı konuşmada, projenin üniversitenin disiplinler arası akademik çalışma anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

Arkeogastronomi çalışmalarının tarihçilere farklı bir deneysel yöntem ve araştırma imkanı sunduğunu ifade eden Özcoşar, projenin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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Özcoşar, öğrenci topluluklarının akademisyenlerle birlikte önemli projeler yürütmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Aynur Özfırat da proje kapsamında Antik Roma'daki sıcak yemek büfesi geleneğini "Pompei" ve "Zeugma" örneklerinden yararlanarak canlandırdıklarını ifade etti.

Gastronomi öğrencilerinin Latin kaynaklarda yer alan tarifleri uyguladığını aktaran Özfırat, gelecek yıl eski Mezopotamya ve Asur yemek kültürünü konu alan daha kapsamlı bir proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik dinletisi ve resim sergisi eşliğinde Antik Roma yemeklerini tattı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Mardin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Halil Yolal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, rektör yardımcıları, akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.