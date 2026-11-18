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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte örtü altı üretiminin güçlendirildiği belirtildi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin karşılaştığı maliyetleri azaltmak amacıyla yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da sera naylonu desteği sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samsun'un 2026 yılı örtü altı üretim varlığı toplam 2 bin 552 dekar olup bunun 115 dekarı alçak tünel, 2 bin 234 dekarı yüksek tünel ve 203 dekarı plastik seralardan oluşuyor. Proje kapsamında, örtüsü doğal afetler nedeniyle zarar gören, yıpranan veya ekonomik ömrünü tamamlayan seralarda üretim yapan, metal ve ahşap konstrüksiyona sahip ticari üreticilerimize destek veriliyor. 2026 yılında 61 üreticimize yaklaşık 99 bin metrekare sera naylonu teslim ediliyor. Projenin toplam bütçesi 2 milyon 733 bin 840 lira. Bakanlığımızın katkısı 1 milyon 366 bin 920 liradır. Proje yüzde 50 hibe ve yüzde 50 üretici katkısıyla yürütülüyor."