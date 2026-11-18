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Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni nesil ekipmanlar kullanılarak rögar kapakları ve mazgallar yol seviyesine getiriliyor.

Çalışmalarla yollardaki seviye farklılıklarının giderilmesi, araçların zarar görmesinin önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez; belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ayrıntılara önem verdiklerini belirterek, mevcut yolları da daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.