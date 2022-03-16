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Kuzey Kore'den bu yılki 10. füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yeni bir füze ateşlediğini duyurdu. Bu yılki 10. füze denemesi olarak kayıtlara geçen fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

16.03.2022 - 07:22 | | İHA
Kuzey Kore'den bu yılki 10. füze denemesi

Uluslararası toplumun tepkileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın uluslararası bir havalimanına da ev sahipliği yapan Sunan bölgesinden yerel saatle 09.30 sularında balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği ifade edildi. Füze denemesinin kalkıştan kısa bir süre sonra başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilirken, Güney Kore ordusunun ABD birimleri ile birlikte detaylı analizlerini sürdürdüğü kaydedildi.
9 deneme gerçekleştirmişti

2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu 9 farklı füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olan Pyongyang yönetimi, son 2 denemenin keşif uydusu geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri sonrasında bölgedeki istihbarat gözetim faaliyetleri ve balistik füze savunma hazırlıklarının artırıldığını açıklamıştı.

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