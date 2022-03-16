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    Bilim ve TeknolojiGoogle'dan flaş karar! Hava saldırısı uyarısı gönderecek
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    Google'dan flaş karar! Hava saldırısı uyarısı gönderecek

    Google, Ukraynalı Android telefon kullanıcılarına, güvenliklerine yardımcı olmak amacıyla gelen hava saldırıları için uyarılar vermeye başlayacağını duyurdu.

    16.03.2022 - 07:17 |
    Google'dan flaş karar! Hava saldırısı uyarısı gönderecek

    Google'ın küresel ilişkiler başkanı Kent Walker, blog yazısında “Hava Saldırısı Uyarı” sisteminin Ukrayna hükümetiyle birlikte çalışacağını söyledi.

    Walker, "Ukrayna hükümetinin talebi ve yardımıyla, Ukrayna'daki Android telefonlar için hızlı bir Hava Saldırısı Uyarıları sistemini kullanıma sunmaya başladık" dedi.

    Ülkenin mevcut hava saldırısı uyarı sistemleri için kullanılan tetikleyicileri paylaşıyor

    Android için Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke, sistemin kullanıcılara gönderdikleri deprem uyarılarına dayandığını söyledi. Yeni sistemin kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'daki tüm Android telefonları hedef alacak şekilde hızlanacağını söyledi.

    Burke, "Sistem, deprem uyarıları için oluşturduğumuz düşük gecikmeli uyarı mekanizmamızdan yararlanıyor. dedi.

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