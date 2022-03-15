Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri! Ukrayna'ya tarihi ziyaret: Üç başbakan Kiev'e gidiyor...

24 Şubat sabahı başlayan savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. Ortadoğu'dan savaşçıların Ukrayna'ya geleceğini açıklayan Putin'in planını hayata geçirdiği ortaya çıktı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Rusya'ya başvurdu, bunlardan 400'ünün Rusya'da Ukrayna sınırına yakın kamplarda eğitimlerine başlandı. İşte çatışmaların sürdüğü bölgeden gelen son dakika haberleri...

3 BAŞBAKAN KİEV'E GİDİYOR

10.55: Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor. Çekya Başbakanı Petr Fiala, iki mevkidaşıyla birlikte Avrupa Birliği'ni temsilen Kiev'i ziyaret edeceklerini açıkladı.

Üç ülkenin başbakanı, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Söz konusu ziyaret, 24 Şubat'ta başlayan işgalden bu yana Kiev'e yapılan en üst düzey seyahat anlamına geliyor.

10.50: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusy'anın Herson'da Kırım, Luhansk ve Donetskte olduğu gibi referandum yapmayı planladığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgali altındaki Herson, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde birkaç gün içinde çok sayıda protesto düzenlendi. Raporlar, Rusya'nın bölgeyi Donetsk, Luhansk ve Kırım'a benzer bir ayrılıkçı cumhuriyet olarak meşrulaştırmak amacıyla Herson'da bir referandum düzenlemeyi planladığını belirtiyor. Rus güçlerinin barışçıl protestocuları dağıtmak için uyarı ateşi açtığı bildirildi denildi.

RUSYA, MELİTOPOLE BELEDİYE BAŞKANI ATADI

Öte yandan açıklamada, Melitopol'de Ukraynalı belediye başkanının kaçırıldığı iddialarının ardından Rusya'nın kendi belediye başkanını atadığı ifade edilerek, Rusya'nın, 11 Mart Cuma günü Melitopol'a kendi belediye başkanını atadığı bildiriliyor. Daha sonra, Dniprorudne Belediye Başkanı'nın da Rus güçleri tarafından kaçırıldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna'nın siyasi kontrolünü ele almaya çalışırken, Ukrayna demokrasisini yıkmak için daha fazla girişimde bulunacak gibi görünüyor ifadelerine yer verildi.

10.41: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, “Savaş Mayıs’ta bitebilir” dedi.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya’nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu savaş, Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

10.27: Rusya’nın Kiev’de 3 farklı sivil yerleşim yerini vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta, askeri kayıpların yanında sivil kayıplar da yaşanıyor. Rusya’nın sivilleri hedef aldığı adres bugün Kiev oldu. Podol semtinde 10 katlı bir binaya isabet eden bomba nedeniyle binanın 1. ve 5. katı arasındaki daireler ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıya dair ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

2 kişi hayatını kaybetti

Kiev’de hedef alınan bir diğer semt olan Svyatoshin’de ise 2 binaya bomba düştü. Olay sonrası 9 katlı binada başlayan yangına 10 personel ve 5 teknik araç ile müdahale edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Yine Svyatoshin semtinde bomba isabet eden 15 katlı binada ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından kurtarılan 35 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, 52 personel ve 14 teknik araçtan oluşan arama kurtarma ekibi olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

10.05: Ukrayna'nın kuzeyindeki Rivne'de Pazartesi günü Rus işgalciler tarafından bombalanan televizyon kulesinde can kaybı artıyor.

Ukraynalı yetkililer, ilk bilgilere göre dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bugün ise can kaybının 19'a çıktığı bildiriliyor.

Rivne bölgesi valisi Vitaliy Koval, Antopi köyünde meydana gelen saldırılar sırasında kulenin ve yakınındaki yönetim binasının iki ayrı füze saldırısıyla vurulduğunu söylemişti.

Vali Koval, ayrıca molozlar altında hala insanlar olduğunu da eklemişti.

Ukrayna medyası, Rivne bölgesinde televizyon ve radyo yayınının durduğunu aktarıyor.

09.55: Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce kontrol altına aldıkları Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentindeki tüm bölgeleri ele geçirdiklerini duyurdu.

09.45: Ukrayna'yı işgal için Kuzey, güney ve doğu cephelerini açan Rus ordusu, neredeyse her noktada tıkandı ve sivilleri ayırt etmeksizin hava saldırılarını artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırılarını paylaşıyor. Rus medyasında da sık sık yer verilen görüntülerin bazıları, Orlan-10 adı verilen SİHA'ya ait.

Ukrayna'nın güney komşusu Romanya'ya bir Orlan-10 drone'u düştü. Rus SİHA'sının Bystrica-Neseud bölgesindeki Dumitra kasabasındaki bir evin yakınlarına iniş yaptığı bildiriliyor.

Kasabadaki bir çiftçinin evinin yakınlarında SİHA'yı görmesi üzerine polise haber verildi. Yerel medya, drone'dan herhangi bir sinyal gelmediğini yazdı.

Rus ordusunun saldırı veya istihbarat için kullandığı drone'un düştüğü yer, Ukrayna sınırına uzaklığı yaklaşık 100 kilometre. Rus ordusu tarafından geliştirilen Orlan-10'un, 2014'teki Donbas çatışmalarında ve Suriye'de kullanıldığı biliniyor.

08.10: Üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi, Ukrayna işgalinin yirminci gününe girilirken Rus birliklerinin ilerleyişinin neredeyse durduğunu söyledi. Yetkiliye göre, Rus işgalciler hafta sonu çok az bir ilerleme kaydedebildi.

08.05: Rusya'da sosyal medya hesabından savaş karşıtı protesto çağrısı yapan bir kişiye mahkeme tarafından 80 bin ruble (666 dolar) ceza verildi. Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok şehrinde hakim karşısına çıkarılan yerel sakin, Rus ordusunun itibarını sarsmakla suçlandı.

08.00: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabaha karşı şiddetli patlamalar duyuldu. Yerel saatle 05.30'da başkenti sarsan patlamalar, Kiev'de bulunan uluslararası medya muhabirleri tarafından Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Yerel televizyon Ukraine 24, Kiev'in dışındaki Borshchagovka semtinde iki büyük patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Kanal, semti vuran iki füzenin Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'tan ateşlendiğini bildiriyor.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı, patlamaların ardından bir apartmanda yangın çıktığını aktarıyor. Şu ana kadar binada kaç insanın bulunduğuna ilişkin bir bilgi yok.

Kiev'in yanı sıra Karadeniz kıyısındaki Odesa ve Ukrayna'nın orta bölümündeki Uman şehirlerinde de sirenler çaldı.

07.45: Fransa'nın ünlü sahil kenti Biarritz'de Rusya lideri Vladimir Putin'in kızına ait olduğu ileri sürülen bir villaya aktivistler tarafından baskın düzenlendi. Bağımsız Rus haber sitesi The Insider'a göre, aktivistler villada Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski kocası Kirill Shamalov'a ait bir pasaportun kopyasını buldu.

Fransız polisinin gözaltına aldığı aktivistler, Alta Mira adlı villanın Ukraynalı mültecilerin hizmetine sunulmasını istiyor.

Pierre Haffner rumuzuyla yazan Pierre Lapurdi, deniz manzaralı lüks villanın içinden görüntüler paylaştı. 'Sürgündeki Rus Blogcu' adını kullanan Pierre Haffner, villayı 'Putin'in kalesi' olarak tanımladı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Pierre Haffner'le birlikte iki kişinin daha polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandığı bilgisini geçti. AFP'ye göre, balkonuna Ukrayna bayrağı dikilen villanın sahibi, Putin'in eski damadı Kirill Shamalov.

Putin'in sürgündeki muhaliflerinden Vladimir Osheckin, aktivistlerin serbest bırakılması için sosyal bir paylaşım yaptı. Osheckin paylaşımda "Bu iyi insanlar yanlış bir şey yapmadı. Onlar ve biz Rus oligarklara ait villaların Ukraynalı mültecileri ağırlamasını teklif ediyoruz" diye yazdı ve polisten oligarkları değil halkı korumasını istedi.

Putin ailesinin Biarritz'de en az üç mülkünün bulunduğu yönünde haberler var. Fransa'nın güneybatısındaki popüler sahil kentinde, son yıllarda Putin ailesinin arkadaşları ve yakınları ile birlikte Rus ajanların da görüldüğü belirtiliyor.

07.25: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı uçak kiralama şirketlerine ait jetlerin bu şirketlere geri dönmesini zorlaştıran yeni bir yasa tasarısı çıkardı. Bu yeni yasayla beraber Rusya’da kayıtlı olan yabancı jetlerin ülke içinde kullanıma açılması bekleniyor.

Putin’in bu adımı Batı’nın devreye koyduğu yaptırımlara karşı bir adım.

Rusya havayolları, yabancı şirketlere ait 515 jeti kiralamış durumda; bu jetlerin ederi 10 milyar dolar.

Yaptırımlar devreye girmeden önce yabancı şirketlerin jetleri geri alması için 28 Mart’a kadar vakitleri var.

06.57: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Irpin kentinde Rus askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Brent Renaud'un ailesine bir mektup yazarak, taziye mesajı verdi.

06.45: Birden fazla kaynak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 05.45'te (TSİ 06.45) büyük patlamaların meydana geldiğini bildirdi.





PUTİN EMRİ VERDİ

06.38: Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre şimdiye kadar 40 binden fazla Suriyeli savaşçı Ukrayna'ya gitmek için kayıt oldu. Henüz hiçbir Suriyeli savaşçı bölgeye ulaşmadı ancak 400'ünün Rusya'da Ukrayna sınırına yakın kamplarda eğitim gördüğü açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz hafta Ortadoğu’dan gelecek ve Rusya saflarında yer alacak 'gönüllü savaşçıların' Ukrayna'da yer alacağını açıklamıştı.

06.35: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus birliklerine teslim olun çağrısında bulundu. Zelenski yayınlanan son video mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna halkı adına size yaşama şansı veriyoruz. Güçlerimize teslim olursanız, size insanlara nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranacağız: haysiyetle.'

06.28: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve Hırvatistan'ın NATO'ya sağladığı desteğe ilişkin Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.06: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Rusya’nın Ukrayna’nın Slovakya sınırındaki Ujgorod kentinde yer alan Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırma ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını açıkladı.





Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın Slovakya sınırına sadece 5 km uzaklıkta bulunan Ujgorod kentindeki Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırma ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını bildirdi. Bakan Nad, Rusya’nın Polonya’ya 20 km uzaklıktaki Çekya’nın Havirov kentindeki bir askeri üssü vurmasını örnek göstererek, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının Slovakya üzerinde doğrudan güvenlik tehlikesi oluşturduğu bir gerçek. Yaşanan göçler bunun en büyük örneğidir. Ayrıca neredeyse pistinin bittiği nokta Slovakya olan Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırı ihtimali ile Slovakya büyük bir güvenlik tehlikesi yaşamaktadır ve bu bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

05.56: ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için yeterli silahı olduğundan emin olacağını ve Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak adına para, yiyecek ve yardım göndereceğini duyurdu.



ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya destek açıklaması geldi. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı kendini savunabilmesi için yeterli silahının olduğundan emin olacağını ve Ukrayna'ya para, yiyecek ve yardım göndereceğini kaydetti. Biden, "Ukrayna'nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunmak için silahları olduğundan emin olacağız. Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz. Ukraynalı mültecileri kollarımızı açarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.



Ayrıca, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanları desteklemek adına Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Biden, "Her gün on binlerce ton insani yardım malzemesi, yiyecek, su ve ilaç sağlıyoruz" dedi.

05.48: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir danışman savaşın Mayıs ayı başlarında bitmesini beklediklerini açıkladı.

Rusya'nın askeri kaynaklarının tükendiğini iddia eden danışman Oleksiy Arestovich, Ukrayna medyasında yayınlanan bir videoda, 'Bence en geç Mayıs ayında, Mayıs başında bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor, belki çok daha erken' ifadelerini kullandı.

05.20: Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Ukrayna’da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

05.09: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya ekonomik veya askeri olarak yardım etmeye karar vermesi durumunda "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyardı

04.40: Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

02.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.

23.50: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 14 Mart’ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3’ünün sabote edildiğini ve can güvenliği sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirterek, “Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor” dedi.