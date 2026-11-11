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İki otomobil çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

11.11.2026 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

İki otomobil çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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