İki otomobil çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

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Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.