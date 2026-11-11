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Valilikten fırtına uyarısı! Saatte 90 kilometre hızla esecek

11.11.2026 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Valilikten fırtına uyarısı! Saatte 90 kilometre hızla esecek

Kocaeli Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirme sonrasında Kocaeli Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak ( 40-60 km/saat), 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınanın oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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