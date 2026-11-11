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İş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

11.11.2026 - 18:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Malatya'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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Olay, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede faaliyet gösteren bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, özel bir araçla hastaneye kaldırılırken şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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