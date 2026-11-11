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Doğal gaz hattındaki patlamanın ardından alevler yükseldi

11.11.2026 - 18:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Olay, Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Yol çalışması yapan iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesiyle önce patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri dahil ilgili ekipler yönlendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat önce meydana gelen olayın ardından ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgedeki alevlerin yükselmeye devam ettiği görüldü. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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