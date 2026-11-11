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Çankırı merkezde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11.11.2026 - 18:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANKIRI (İHA)

Çankırı merkezde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.10'da merkez üssü Çankırı'nın Merkez ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı ve ilçelerinde hissedildi.

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