GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da helikopter destekli operasyon!
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da helikopter destekli operasyon!
ABONE OL

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

İstanbul'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

16.03.2022 - 07:21 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi. Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda helikopter destekli operasyon

Operasyon yapılan adreslerden biri de Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katı oldu. Eve giren polisler, içeride arama yaptı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

GÜNCEL HABERLER

En büyük tarihi hata olur! Uzmanlardan Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı: Türkiye'ye ihtiyacı var...

En büyük tarihi hata olur! Uzmanlardan Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı: Türkiye'ye ihtiyacı var...

Memur ve emekliler için kritik gün! Milyonlar bekliyordu, 3600 ek göstergede bugün...

Memur ve emekliler için kritik gün! Milyonlar bekliyordu, 3600 ek göstergede bugün...

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, "Ruslar, Odessa'yı bombaladı"

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, "Ruslar, Odessa'yı bombaladı"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En büyük tarihi hata olur! Uzmanlardan Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı: Türkiye'ye ihtiyacı var...

En büyük tarihi hata olur! Uzmanlardan Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı: Türkiye'ye ihtiyacı var...

Sıradaki Haber
Memur ve emekliler için kritik gün! Milyonlar bekliyordu, 3600 ek göstergede bugün...

Memur ve emekliler için kritik gün! Milyonlar bekliyordu, 3600 ek göstergede bugün...

Sıradaki Haber
Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2022, hangi gün, bugün mü yarın mı idrak edilecek?

Bugün Berat Kandili mi? Berat Kandili ne zaman 2022, hangi gün, bugün mü yarın mı idrak edilecek?

Sıradaki Haber
EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

Sıradaki Haber