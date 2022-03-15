Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı...

Beştepe’deki kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda alınan kararları canlı yayında açıkladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konuşmama yeni Tarım ve Orman Bakanımıza hoş geldin diyerek başlamak istiyorum.

Vahit hocamızın ülkemizin, ormancılarımızın vizyonlarını geliştirecek adımlar atacağına inanıyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görev değişimleri de bir bayrak yarışıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma fırsatı sayesinde yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi dinamik tutacak adımları attık.

Yeni yönetim sisteminin gücünü ve avantajlarını kriz dönemlerinde çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz güneyinde, kuzeyinde ve doğusunda yaşanan çatışmalardan, batısında süren gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam etmesini büyük ölçüde yeni yönetim sisteminin sağladığı imkanlara borçludur.

Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkına hamlesi olan 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Geldiğimiz noktada krizlerin, çatışmaların zirve yaptığı dönemlerde dahi insani ve siyasi ilişkileri kesintiye uğratmadan tüm taraflarla çalışmayı başarabilen ülkelerden biriyiz.

Eskiden Türkiye olarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada, işinin, aşının, ekmeğinin sürekliliğini sağlamada sıkıntı çekiyorduk. Bir anda milyonlarca insanın işsiz kaldığı, herkesin yarınından umut kestiği kara günler yaşadık. Bugün ise gelişmiş devletlerin bile çaresiz kaldığı krizleri başarıyla yönettiğimiz bir yerde duruyoruz.

Bütün bunları son 10 yıldır maruz kaldığımız vesayet oyunlarına, terör saldırılarına, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık.

Dikkat ederseniz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıkanlar, bunca zamandır ortaya kayda değer bir alternatif koyamadılar. Tüm söyledikleri her şeyi eskiye döndürecekler. Aradan geçen onca zamana rağmen ortaya tek bir anayasa metni koyamadıklarını üzüntüyle gördük.

Yurtdışında hazırlanmış bir raporu sanki kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyunu önüne çıkaranların çalışmadıkları açıkça ortadadır. Bizim zaten hayata geçirdiğimiz işleri kendi fikirleriymiş gibi söylüyorlar.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün cazibesinin öneminin en büyük tezahürlerinden biri Antalya Diplomasi Forumu'dur. Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört yanındaki 75 farklı ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Forum boyunca diplomasiyi yeniden kurgulamak, üç liderler oturumu, 27 panel ,dört söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısıyla taraflar arasında 200 görüşme gerçekleştirildi. Forumun en ses getiren olayı Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ile yaptıkları toplantıydı.

Diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı yarın Moskova'ya gönderiyorum. Perşembe günü de Ukrayna'ya gidecek.

Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu başta olmak üzere forumun düzenlemesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kalbi ve duası bizimle olan dostlarımızın ve kardeşlerimizin vermiş oldukları manevi destek elbette önemlidir. Ama fiilen kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği de bir hakikattir.

Temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Önümüzdeki cuma günü açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve eser ve hizmet zincirinin altın halkalarından biri olacaktır.

Milletimiz ortaya çıkan eserlerden ne yaptığımızı, niçin yaptığımız görüyor, biliyor, takdir ediyor. Cuma günü açılış programında ülkemize kazandırdığımız eserlerin toplu bir değerlendirmesini yaparak görmek isteyen gözlerin huzuruna getireceğiz.

Sakarya'daki tank palet fabrikası üzerinden kendi ordusuna etmedik hakareti bırakmayanları, biz unutmadık. Kendi uçağımızı, kendi silahımızı, kendi otomobilimizi geliştirmemizi engelleyen zihniyetin bir kez daha ülkemize aynı kötülüğü yapmasına müsaade etmeyeceğiz.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada genişleyen etki alanının insanlarımız refahı üzerindeki olumlu neticelerini almaya başlayınca ülkemize kazandırdığımız geniş vizyonun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Eğitim ve sağlık her zaman olduğu gibi bugün de önceliklerimiz en başında yer almaktadır. Dün 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir araya geldiğimiz sağlık çalışanlarımıza uzun süredir bekledikleri müjdeleri verdik.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve özlük haklarını geliştirilmesini başta olmak üzere verdiğimi müjdelerin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim konusunda önemli adımlar atıyoruz.

Okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağladık. Sıra okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasına geldi. Okullaşma oranının 3-5 yaş arasında 2022 yılında 3 bin anaokulunu ve 40 bin yeni anasınıfını hizmete almayı hedefliyoruz.

ÇİFTÇİLERE PEŞ PEŞE MÜJDELER

Diğer yandan çiftçilerimize sulama, enerji ve kredi konusunda 2 önemli müjdemiz var. İlk olarak tarımı su ile bereketlendirerek daha üst seviyelere çıkarmak için barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız.

Üreticilerimiz yıllık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullandıkları enerjiyi daha uygun maliyetlerle elde etmelerini sağlamaktır. Çiftçilerimizi tarımsal sulamadaki artışların zorladığınız biliyoruz. Sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz.

Böylece tarım alanlarımda sulama alanları genişlediği için üretim artarken, enerji maliyetlerindeki azalma sayesinde çiftçilerimizin gelirleri de artacaktır.

Meskenler için de vergi istisnasına tabi kurulu güç rakamını 10 kw saatten, 25 kw saate çıkardık. Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmaların önünü açmaktır. Üçüncü müjde ise Hazine faiz destekli kredi üst limitini, çiftçilerimiz için artırıyoruz. Sıkıntıların elbette fakrındayız. Ama asıl odaklanmamız gereken yerin ülkemizin önünde duran fırsatlar olduğuna inanıyoruz.