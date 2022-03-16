Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Putin'e ağır darbe! Ukrayna dünyaya duyurdu: Öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi

Dünyanın endişe ve korkuyla izlediği Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Açıklamada 46 ​​yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü Mariupol'de öldürüldüğünü açıkladı. ABD Ukrayna'ya yeni bir askeri yarım için kolları sıvarken IMF Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik ve siyasi düzeni 'temelden' değiştirebileceğini duyurdu...

UKRAYNA RUS MEVZİLERİNİ ROKETATARLA VURDU

10.04: Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin mevzilerini çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu.



Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 21 gündür devam ederken Ukraynalı birlikler, Rus saldırılarına karşılık vermeyi sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde 30. Mekanize Taburu’na ait çoklu roketatar sistemiyle Rus mevzilerini vurdu.

09.55: ABD merkezli Fox News kanalının kameramanı Pierre Zakrzewski ve Ukraynalı gazeteci Oleksandra Sasha Kuvshynova, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de araca ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

09.47: Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araçları ve tankları imha etti.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 21. güne girildi. Rus ordusu, silahlı insansız hava aracı Inokhodets ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait tankları ve zırhlı araçları hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı askeri araçların imha edildiğini belirtti.

09.35: İngiltere Savunma Bakanlığı, dün akşam itibariyle yayınladığı savunma istihbaratı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'da askeri personel kaybı verdiği ve Ukrayna direnişi karşısında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağı belirtildi.

07.53: Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.

07.07: Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında, Ukrayna’ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacaklarını duyurdu.

06.23: Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik ve siyasi düzeni 'temelden' değiştirebileceğini duyurdu.

06.11: Ukrayna, 4. Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, 46 ​​yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü öldüğünü söyledi.

Mityaev'in Mariupol'de öldürüldüğü açıklandı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA YENİ ASKERİ YARDIM

06.10: Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden bu hafta içinde Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım açıklayacak. Bu yardımın 13,6 milyar dolarlık fonun bir parçası olacağı belirtiliyor.

05.54: ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'Her şeyden önce, bir Ukrayna olacak, Vladimir Putin'den çok daha uzun süre bağımsız bir Ukrayna olacak' dedi ve ABD'nin şu anda mümkün olduğu kadar çok ölüm ve yıkımı önlemeye çalıştığını söyledi.

05.42: Ukrayna ordusu, yaşanan kayıplar nedeniyle Rusya'nın askeri okul öğrencilerini erken mezun etmeyi planladığını iddia etti.

05.30: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

'RUSYA KAYIPLARINI TELAFİ ETMEK İÇİN EK BİRLİK OLUŞTURACAK'

05.28: İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 'Ukrayna'daki personel kayıplarını telafi etmek için giderek daha fazla ek birlik oluşturmaya çalıştığını' söyledi.

05.00: Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan'ın Ukrayna’ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacağını kaydetti. Açıklamasında, Tayvan’ın yapacağı yardımın 5 AB ülkesine pay edileceği ve yardımların bu ülkelerin sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Ukraynalı mültecilere ulaştırılacağını bildiren Josep Wu, "Polonya'ya 6,5 milyon Dolar, Litvanya'ya 500 bin dolar, Slovakya, Macaristan ve Çekya'da 1,5 milyon dolarlık yardım yapılacak" ifadelerini kullandı.

04.50: Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bir konferansta yaptığı konuşmada, BMGK'da reform çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Moskova'nın, Ukrayna işgaline atıfta bulunarak, Rusya'nın daimi bir konsey üyesi olarak uluslararası toplumda barış ve güvenliğin korunmasında büyük sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan Hayashi, Moskova'nın tutumunun konseyde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti. Üye ülkelerin farklı ulusal çıkarları nedeniyle konseyde reform yapmanın kolay olmadığının altını çizen Hayashi, buna rağmen diğer ülkelerle işbirliği yaparak, reform çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.

04.25: Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.

04.00: Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

03.50: Ukrayna’nın Dnipro Bölgesi’nde bulunan Nikopol kenti Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Harkov’a bağlı Oleksiivka ile Dnipro’ya bağlı Nikopol kentleri arasında bombardıman yapıldığını duyurdu.

Rus birliklerinin bu bombardımanlarına hala devam ettiğini aktaran Sayuk, Nikopol kenti merkezine henüz bir saldırı gerçekleşmediğini, fakat bir saldırı durumda sirenleri duyan halkın derhal sığınaklara kaçmasını tavsiye etti. Öte yandan Rusya’nın en çok saldırı gerçekleştirdiği kentlerden olan Harkov’da da Rus saldırıları devam etti. Rus uçakları, kentin merkezi noktalarına saldırılar düzenlerken, bu saldırılarda sivil hedeflerin vurulup vurulmadığı konusunda henüz iki taftanda resmi bir açıkla yapılmadı.

Ayrıca Ukrayna'nın Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus askerleri tarafından ikisi 17 ve biri 19 yaşında olan 3 gencin öldürüldüğü belirtilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

23.40: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen kişi sayısının bugün yola çıkan 181 kişiyle beraber 15 bin 24 olduğunu açıkladı.

23.20: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı. Tasarı ile 13,6 milyar dolarlık fon, Ukrayna savunmasını güçlendirmek, Rusya ekonomisini engellemek ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş sivilleri desteklemek için ayrılıyor. Fonun ayrıca diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve bölgesel müttefiklere savunmalarını güçlendirmek, enerji kaynaklarını ve siber güvenlik ihtiyaçlarını korumak için ve insani, ekonomik yardım sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

23.13: Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.