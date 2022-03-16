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DünyaRusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı! Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...
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Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı! Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesiyle başlayan işgalde üç hafta geride kaldı. Çatışmalar ve müzakere görüşmeleri devam ederken Ukrayna sınırındaki Polonya'da da endişe dolu bir bekleyiş var. Ukraynalı mültecilere kapılarını açan ülke Rusya'nın yeni hedefi olmaktan korkuyor...

• 16 Mart 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
• 16 Mart 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
1Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürerken kapı komşusu Polonya'da endişeler artıyor. Polonya hem ülkeye gelen Ukraynalı mülteci sayısının her geçen gün artmasından hem de sınırına yakın bölgelerin saldırıya uğramasından endişe duyuyor.

2Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Birleşmiş Milletler'in son açıklamasına göre, Polonya'ya kaçan Ukraynalıların sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı.

3Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Bazıları buradan başka ülkelere geçiyor, ancak yakın kültürel bağlar, dil benzerliği ve aile ilişkileri nedeniyle birçok Ukraynalı Polonya'da kalmayı tercih ediyor

4Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Polonya'nın başkenti Varşova'nın nüfusu son iki haftada yüzde 15 arttı.

5SINIRI BOMBALANDI

SINIRI BOMBALANDI!

Rusya, hafta sonu Polonya sınırına sadece 16 kilometre uzaklıktaki Yavoriv'de bulunan bir Ukrayna üssünü bombaladı.

6Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Yıllardır Batı'yı Rusya'nın Avrupa'daki güç dengesini kendi lehine değiştirmeye çalışacağı yolunda uyaran Polonya'nın sesine pek kulak verilmemişti. Ancak artık durum böyle değil.

7Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Pazartesi günü Ukrayna askerlerinin Batı'nın desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

8Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Morawiecki, Ukraynalı askerlerin sadece kendileri için değil, Doğu Avrupalı komşularının özgürlüğü için de çarpıştıklarını belirtti.

9Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Polonya Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna saldırısını jeopolitik emelleri doğrultusunda hesaplanmış bir adım olarak görüyor.

10POLONYANIN BATIYLA İLİŞKİSİ HAYATİ ÖNEMDE

POLONYA'NIN BATI'YLA İLİŞKİSİ HAYATİ ÖNEMDE

Bir zamanlar NATO'da komünizm döneminden sonra Rusya fobisi olan bir ülke olarak görülen Polonya, artık ittifakın doğu kanadının en önemli ülkelerinden.

11Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Batı'yı Ukrayna'ya bağlayan zincirin en güçlü halkası konumunda.

12Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Batı'nın Ukrayna ordusuna yardım için gönderdiği silah konvoylarının çoğu Polonya'dan geçiyor.

13Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Moskova Cumartesi günü bu konvoyları Ukrayna içinde "meşru askeri hedef" ilan etti.

14Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Peki Polonyalılar Rusya'nın Avrupa Birliği, ve bu durumda daha da önemlisi NATO üyesi olan ülkelerine saldıracağına inanıyor mu?

15Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski bana ülkesinin panikte olmadığını, ancak özellikle Polonya sınırına çok yakın bir üssün bombalanması ve NATO'da Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceğinin söylenmesi üzerine insanların sorular sormaya başladıklarını anlattı.

16Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Trzaskowski, mülteci krizi ile ilgili olarak acilen bir şey yapılması gerektiğini vurguladı.

17Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Trzaskowski, Polonya'daki mültecilerin sayısı artmaya devam ederse sistemin çökeceğini kaydetti ve bu konuda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den yardım istedi.

18AB, MALİ YARDIM VAADİNDE BULUNDU

AB, MALİ YARDIM VAADİNDE BULUNDU

Brüksel, Avrupa Birliği kapılarının Ukraynalı mültecilere açık olduğunu söylüyor.Polonya'ya mali yardım vaadinde bulundu. Ancak Polonya'daki yetkililer bunu yeterli bulmuyor.

19Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Avrupa Komisyonu mültecilerin sayısı ile ilgili rakamları telaffuz etmekte çekingen davranıyor.

20Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Belediye Başkanı Trzaskowski, İngiltere'nin de "bürokrasiyi bırakıp" Ukraynalı mültecilerin ülkeye girmesini kolaylaştırmasını istiyor.

21Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Polonya'nın acı geçmişi geleceğe yönelik kaygılarını artırıyor olabilir.

22Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Ukraynalı mültecilerin gelişi, geçmişte yaşanılan savaşın ve ardından gelen Sovyet işgalinin anılarını canlandırdı.

23Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Bu hafta Varşova'da görüştüğüm emekli Polonyalı Kristina ile arkadaşları, dayanışma için Ukrayna bayrağı kurdeleleri yapıyorlardı.

24Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

Kristina, "Silah tutamayacak kadar yaşlıyım" diyor:"O nedenle, mülteciler için elimden geleni yapıyorum. Kısmen de kendi geleceğimden korktuğum için."

25Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...

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