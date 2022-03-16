Putin için kritik gün geldi çattı! Rusya temerrüde düşecek mi?

Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emir ile başlayan savaş 21'inci gününde. Rusya üç haftadır Ukrayna'daki direnişi kırabilmiş değil.

Ancak Rusya'yı en az Ukrayna'daki direniş kadar etkileyen bir durum daha var; ABD önderliğindeki yaptırımlar.

Bugünün ise yaptırımlar ile ekonomisi ağır bir yara alan Rusya için ayrı bir önemi var. Zira bugün Moskova'nın Dolar cinsinden iki devlet tahvili için 117 milyon dolar faiz ödemesi gerekiyor.

RUSYA ÖDEME YAPMAZSA NE OLUR?

Moskova ödeme zamanı gelen tahviller için bir ödeme yapmazsa, kredi derecelendirme kuruluşları muhtemelen bunun temerrüde düştüğünü düşünecek ve tahvil sahipleri pazarlık etmeye başlayacak.

Ancak yaptırımlar sonrası Rusya'nın ekonomik açıdan bulunduğu durum ve artan izolasyonu göz önüne alındığında, bu müzakereler umut verici görünmüyor.

RUSYA ÖDEMEYİ RUBLE OLARAK YAPARSA NE OLUR?

Putin, 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan şirketlere borçların sadece Ruble olarak ödenmesinin yolunu açan kararnameye imza atmıştı.

Borç veren kurumların bunu kabul etmemesi durumunda 30 günlük bir 'ödemesiz süre' başlayacak ve bu sürenin sonunda da Rusya borcunu dolar cinsinden ödemezse bu temerrüt anlamına gelecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın vadesi gelen ABD Doları cinsinden 2 tahvilin kupon ödemelerini bugün ruble olarak yapması halinde bunun temerrüt anlamına geleceğini bildirdi.

Bu kararname sayesinde dolar cinsinden borcunu Rubble olarak yapabileceği belirtilen Rusya'nın ödemeyi yapmama olasılığı da yüksek sesle dile getiriliyor.

Bu olasılığı değerlendiren Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli bir ekonomi uzmanı olan Gerard DiPippo'ya göre, bu ülkede kalan az sayıda yabancı yatırımcıyı da ülke dışına itecek.





SAVAŞIN RUSYA'YA MALİYETİ: 30 YIL!

Uzmanlar Ukrayna'daki savaş ve Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini en az 30 yıl geriye götüreceğini belirtiyor.

Yabancı rezervleri dondurulan Rusya, 300 milyar dolarlık birikimine dokunamıyor. Pek çok uzman Rusya'nın izolasyonunun önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğinin altını çiziyor.





ABD KENDİ ELLERİ İLE YENİ BİR SOVYET RUSYA MI YARATIYOR?

Yaptırımların Rusya'ya son derece sert bir darbe indirdiği ortada. Ancak bunun orta ve uzun vadeli etkilerinin ne olacağı son dönemin en büyük tartışma konusu.

Fox News'a konuşan yatırım danışmanı Jonas Max Ferris'e göre, ABD öncülüğündeki yaptırımların yeni bir Sovyet Rusya ve 'Demir Perde'nin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Savaştan önce Rus ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2 büyümesi bekleniyordu. Bugün ise en iyimser tahminler bile ekonominin yüzde 7 küçüleceğini belirtiyor.

Avrupa Birliği, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı planlarken, ABD ve İngiltere ise daha sınırlı ithalatlarını aşamalı olarak kaldırmaya başladı.

Yani yaptırımların devam etmesi halinde Rusya, Çin ve Beyaz Rusya dışındaki ana ticaret ortaklarından uzak kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki haftalarda savaşın maliyetinin Putin için çok yüksek olup olmayacağı iki unsura bağlı olacak.

Birincisi Rus savaş endüstrisinin batı merkezli teknolojik ithalatlar olmadan ayakta kalıp kalamayacağı.

İkincisi ise yaptırımlar sonrası alım gücü hatırı sayılır oranda düşen Rus halkının bunun suçlusu olarak Kremlin'i gösterip göstermeyeceği.