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DünyaUkrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

16.03.2022 - 12:16 | | KİEV (İHA)
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Rus ordusuna ait 430 ana muharebe tankı, bin 375 zırhlı savaş aracı, 190 topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 84 Rus savaş uçağı, 108 helikopter, 819 araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri, 11 İHA ve 10 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.

 

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