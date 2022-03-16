Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken savaşta kullanılan mühimmat yabancı basın organlarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Financial Times tüm dünyanın izlediği savaşta Ukrayna'nın kullandığı mühimmat ve savaş taktikleri ile Rusya'yı yavaşlattığını yazdı. Gazete ayrıca Bayraktar TB2'lerin analiz edildiği bir grafik yayınladı.