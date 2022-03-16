Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaBayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...
HaberlerDünya Haberleri Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...
ABONE OL

Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken savaşta kullanılan mühimmat yabancı basın organlarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Financial Times tüm dünyanın izlediği savaşta Ukrayna'nın kullandığı mühimmat ve savaş taktikleri ile Rusya'yı yavaşlattığını yazdı. Gazete ayrıca Ukrayna'nın savaşta kullandığı Bayraktar TB2'lerin analiz edildiği bir grafik yayınladı.

• 16 Mart 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 16 Mart 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskovanın hızını kesti Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken savaşta kullanılan mühimmat yabancı basın organlarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Financial Times tüm dünyanın izlediği savaşta Ukrayna'nın kullandığı mühimmat ve savaş taktikleri ile Rusya'yı yavaşlattığını yazdı. Gazete ayrıca Bayraktar TB2'lerin analiz edildiği bir grafik yayınladı.

2Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskovanın hızını kesti Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Gazetede çıkan haberde Ukrayna'nın, Rusya'nın Kiev'i ele geçirme planını başarısızlığa uğrattığı kaydedilirken Rus taraflarına ağır kayıplar verdirildiğini ifade edildi.

3MOSKOVAYI YAVAŞLATTI

MOSKOVA'YI YAVAŞLATTI

SİHA'ların özelliklerini paylaşan Financial Times gazetesi, "Moskova'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi, kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu." dedi.

4Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskovanın hızını kesti Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

24 saate kadar havada kalabilen TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.

5Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskovanın hızını kesti Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi.

6Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskovanın hızını kesti Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.

78 KİLOMETREDEN VURABİLİYOR

8 KİLOMETREDEN VURABİLİYOR

Mini Akıllı Mühimmat olan MAM-C'nin daha hafif zırhlı araçları, MAM-L'nin ise ana muharebe tanklarını imha etmek için tasarlandığı kaydedildi.

8Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskovanın hızını kesti Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Menzilin fırlatma yüksekliğine bağlı olduğu, ancak 8 kilometreye kadar çıkabildiği aktarıldı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Bayraktar TB2 Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'nın hızını kesti! Financial Times okuyucularına satır satır anlattı...

Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...

Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor! Günlerce sürecek, sert soğuklar geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altında uzun zaman sonra ilk! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altında uzun zaman sonra ilk! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…