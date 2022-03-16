Ukrayna'daki Rus iÅŸgali ve yaÅŸanan kriz gÃ¼ndemdeki yerini korumaya devam ediyor. Antalya Diplomasi Forumu'na katÄ±lan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve "Ukrayna'nÄ±n Avrupa ailesinde olduÄŸu coÄŸrafi olarak da tarihi olarak da bariz bir gerÃ§ek" diye konuÅŸtu. TÃ¼rkiye'nin bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok kilit bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Borrell, "TÃ¼rkiye bÃ¶lgesel bir gÃ¼Ã§ ve ondan da daha fazlasÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Peki Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± Ukrayna'nÄ±n Avrupa BirliÄŸi'ne alÄ±nma sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rabilir mi? YaÅŸanan sÄ±cak geliÅŸmeler, Ukrayna'nÄ±n hÄ±zlÄ±ca AB'ye dahil edilmesi diÄŸer aday Ã¼lkeleri nasÄ±l etkiler? Konuyu Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, Hacettepe Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Murat Ã–nsoy ve ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Nergiz Ã–zkural KÃ¶roÄŸlu ile konuÅŸtuk.





UKRAYNA YAKIN GELECEKTE AB ÃœYESÄ° OLABÄ°LÄ°R MÄ°?

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Macaristan haricinde AB Ã¼yesi devletlerin neredeyse tamamÄ±nÄ±n Ukrayna halkÄ± ve yÃ¶netimiyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in Ukrayna'nÄ±n tam Ã¼yelik baÅŸvurusunu kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi. "Ãœyelik baÅŸvurusunun hÄ±zlÄ± ÅŸekilde kabulÃ¼, Ã¼yeliÄŸin de hÄ±zla gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi anlamÄ±na gelmiyor" diyen Prof. Dr. Kaya, Ã¶nce Ukrayna yasalarÄ±nÄ±n AB'ye uygunluÄŸunun gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini, 27 Ã¼ye devletin oy birliÄŸiyle mÃ¼zakere sÃ¼recinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve 35 fasÄ±l iÃ§inde Ukrayna'nÄ±n AB'ye uyumunun saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. "MÃ¼zakere sÃ¼recinin tamamlanmasÄ±yla bÃ¼tÃ¼n Ã¼ye devletlerin evet demesi sonucunda Ukrayna'nÄ±n Ã¼yeliÄŸi gerÃ§ekleÅŸebilir. Normal zamanlarda bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§ler uzun sÃ¼rÃ¼yor" diyen Prof. Dr. Kaya, savaÅŸÄ±n halihazÄ±rda devam ettiÄŸi gerÃ§eÄŸini hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã¼yelik sÃ¼recinin ne zaman nihayete erebileceÄŸi konusunda bir tahmin yÃ¼rÃ¼tmenin oldukÃ§a zor gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.





'YAPILACAK EN BÃœYÃœK TARÄ°HÄ° HATA OLUR'

"Josep Borrell, yaÅŸanÄ±lan gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± nedeniyle UkraynalÄ±lara Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir sinyal vermesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Ukrayna'nÄ±n Avrupa'nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi" diyen DoÃ§. Dr. Nergiz Ã–zkural KÃ¶roÄŸlu, Ã¼zerinde durulmasÄ± gereken sorunun, "BarÄ±ÅŸ Ã¼zerine inÅŸa edilmiÅŸ bir yapÄ± olan AB'ye savaÅŸmakta olan ya da iÃ§erisinde bÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bir Ã¼lke Ã¼ye olarak alÄ±nabilir mi?" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu soruya yanÄ±tÄ±nÄ±n "HayÄ±r" olduÄŸunu sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, aralarÄ±nda Almanya, Fransa ve Hollanda'nÄ±n da olduÄŸu Ã¼lkelerin Ukrayna'nÄ±n AB Ã¼yeliÄŸinin bir gecede gerÃ§ekleÅŸecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu Ã¼lkeye Ã¶zel hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir sÃ¼reÃ§ ortaya konulamayacaÄŸÄ±nÄ± belirttiklerini ifade etti.

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Åžu sÃ¼reÃ§te Ukrayna'nÄ±n AB'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ya da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±lmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacak en bÃ¼yÃ¼k tarihi hata olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, "Ancak Ukrayna'nÄ±n bu haldeyken aceleyle AB'ye alÄ±nmasÄ± da yine bÃ¼yÃ¼k bir hata olabilir" diye devam etti. Ukrayna'nÄ±n AB Ã¼yeliÄŸindeki en bÃ¼yÃ¼k engeller arasÄ±nda yolsuzluÄŸun ve ekonomik istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, "MÃ¼zakerelerin tamamlanmasÄ± oldukÃ§a uzun bir sÃ¼re alabilir" diye konuÅŸtu. "BirliÄŸe Ã¼yelik konusunda Ukrayna'ya yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakan AB'nin bu manevrasÄ±, asker gÃ¶nderemediÄŸi Rus iÅŸgali altÄ±ndaki Ã¼lkeye moral destek saÄŸlamak iÃ§in atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m" diyen DoÃ§. Dr. Murat Ã–nsoy ise Ã¶zellikle Macaristan'Ä±n nasÄ±l bir tavÄ±r takÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n meÃ§hul olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. DoÃ§. Dr. Ã–nsoy, "Ukrayna iÃ§in en iyimser tahminle bu sÃ¼recin 10 yÄ±l sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor" yorumunda bulundu.

'EÄžER UKRAYNA AB'YE ÃœYE OLURSA...'

Peki Ukrayna'daki geliÅŸmeler bu birliÄŸe Ã¼ye olmayan diÄŸer BatÄ± Ã¼lkelerinin AB sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rabilir mi? Prof. Dr. Ayhan Kaya, Ukrayna-Rusya savaÅŸÄ±nÄ±n yakÄ±n tarihte Bosna-Hersek SavaÅŸÄ± ve 11 EylÃ¼l terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa ve dÃ¼nya siyasetini ÅŸekillendiren en Ã¶nemli Ã¼Ã§ olaydan biri olarak deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ukrayna'nÄ±n kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± beklemediÄŸini sÃ¶yleyen Prof. Dr. Kaya, ancak kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde Ukrayna'nÄ±n AB Ã¼yeliÄŸinin gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Kuzey Makedonya, Kosova ve Moldova'nÄ±n da birliÄŸe Ã¼yeliÄŸi konusunda hÄ±zlÄ± geliÅŸmelerin yaÅŸanabileceÄŸini belirtti.

Prof. Dr. Kaya, Putin ile sÄ±cak iliÅŸkiler geliÅŸtiren SÄ±rbistan'Ä±n ise Ã¼yelik sÃ¼recinin gÃ¶zden geÃ§irilme kararÄ± alÄ±nmasÄ± ya da SÄ±rbistan'Ä±n AB sÃ¼recinin dondurulmasÄ± gibi geliÅŸmelerin yaÅŸanabileceÄŸine dikkat Ã§ekti. DoÃ§. Dr. Murat Ã–nsoy da Ukrayna'nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede birliÄŸe Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmediÄŸini vurguladÄ±. AB'nin Ã¼yelik sÃ¼recinin aÃ§Ä±k ve net olduÄŸunu sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. Ã–nsoy, "Bu kurallarÄ±n esnetilmesi mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. KaldÄ± ki Ukrayna'nÄ±n demokrasi, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve ekonomi alanlarÄ±ndaki karnesinin Rusya iÅŸgalinden Ã¶nce de AB kriterlerinin Ã§ok altÄ±nda olduÄŸu biliniyor" ifadelerini kullandÄ±.





'Ä°KÄ° SEÃ‡ENEK VAR'

DoÃ§. Dr. Nergiz Ã–zkural KÃ¶roÄŸlu ise Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durmasÄ± halinde Ukrayna'ya AB adaylÄ±ÄŸÄ± statÃ¼sÃ¼nÃ¼n verilebileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. "Bu noktadan sonra iki seÃ§enek dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir" diyen DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, ilk seÃ§eneÄŸin TÃ¼rkiye'nin de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 'aÃ§Ä±k uÃ§lu' mÃ¼zakere sÃ¼reci biÃ§imi olduÄŸunu sÃ¶yledi. DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, ikinci seÃ§eneÄŸin ise Ukrayna'nÄ±n daha dÄ±ÅŸ halkalarda konumlandÄ±rÄ±larak daha az yetkilere sahip olduÄŸu, bazÄ± politikalarÄ±n iÃ§erisinde olup bazÄ±larÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± yeni bir AB modeli olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Bu seÃ§eneÄŸin Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸini sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, "DeÄŸiÅŸen AB ile birlikte bu bir ihtimal olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir" diye konuÅŸtu. AB'nin 'esnek entegrasyon' modellerine geÃ§iÅŸ saÄŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde Kuzey Makedonya ya da Moldova gibi Ã¼lkelerin de birliÄŸe Ã¼yeliklerinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸini sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, "Ancak AB'nin yapÄ±sÄ±nda bir deÄŸiÅŸim olmazsa bu Ã¼lkelerin Ã¼ye olmalarÄ± Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸemeyecek" diye konuÅŸtu.

'TÃœRKÄ°YE Ã‡OK KÄ°LÄ°T BÄ°R ROL OYNUYOR' SÃ–ZÃœNÃœ NASIL YORUMLAMALIYIZ?

Peki Josep Borell'in TÃ¼rkiye hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi, "TÃ¼rkiye Ã§ok kilit bir rol oynuyor" sÃ¶zlerini nasÄ±l yorumlamalÄ±yÄ±z? DoÃ§. Dr. Nergiz Ã–zkural KÃ¶roÄŸlu, Ã¶zellikle Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Brexit sÃ¼recinden sonra AB'nin geleceÄŸinin daha fazla tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r bir hale geldiÄŸini sÃ¶yledi. Pandeminin getirdiÄŸi ekonomik sorunlarla baÅŸ edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, "Bundan sonra kesinlikle Avrupa'da Ã§ok ciddi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Belki de gÃ¼venlik politikasÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaklar. AB eÄŸer 'esnek entegrasyon' modellerini uygulamaya koyarsa ve bu baÄŸlamda Ukrayna ile Ã¼yelik durumunu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rse, TÃ¼rkiye'ye de o ÅŸekilde bir Ã¼yelik perspektifi sunulabilir" diye konuÅŸtu. DoÃ§. Dr. KÃ¶roÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin AB ile 2005'ten beri tÃ¼m politikalarda ve karar alma mekanizmalarÄ±nda eÅŸit koÅŸullar saÄŸlayacak olan tam Ã¼yelik mÃ¼zakerelerini yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken 'ikinci sÄ±nÄ±f' bir Ã¼yelik biÃ§imini bÃ¼yÃ¼k ihtimalle tatmin edici bulmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

'TÃœRKÄ°YE'YE GÃ–STERÄ°LEN Ä°LGÄ°NÄ°N SEBEBÄ° NE?'

DoÃ§. Dr. Murat Ã–nsoy ise Josep Borrell'in TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zleri iÃ§in, "Bu demeÃ§ bize tarihin tekerrÃ¼rden ibaret olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶steriyor" yorumunda bulundu. TÄ±pkÄ± mÃ¼lteci krizinde olduÄŸu gibi AB'nin bir kez daha TÃ¼rkiye'ye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. Ã–nsoy, "BatÄ±'dan TÃ¼rkiye'ye gÃ¶sterilen ilgi Rusya ile Ukrayna arasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± arabulucu rolden Ã¶tÃ¼rÃ¼ mÃ¼ yoksa TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yelik sÃ¼recini tekrardan canlandÄ±rarak Ankara'nÄ±n yÃ¶nÃ¼nÃ¼ BrÃ¼ksel'e Ã§evirmek mi bunu zaman iÃ§inde Ã¶ÄŸreneceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

1999 yÄ±lÄ±ndaki Helsinki Zirvesi'nde TÃ¼rkiye'ye aday Ã¼lke statÃ¼sÃ¼ verilirken Almanya'da iktidarda Sosyal Demokrat ve YeÅŸillerin koalisyonunun olduÄŸunu hatÄ±rlatan Prof. Dr. Ayhan Kaya, "BugÃ¼n de Almanya'da benzeri bir siyasal iklim sÃ¶z konusu. Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller yanlarÄ±na Liberalleri de alarak AB'yi kÃ¼resel bir gÃ¼Ã§ haline getirmeyi arzu ederlerse TÃ¼rkiye'yi de yanlarÄ±na almak durumunda olacaklardÄ±r. TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n neredeyse son birkaÃ§ ayda fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nÃ¼yor olduÄŸu gibi bir izlenim verdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse AB-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilebilir" dedi. (Can ÅžiÅŸman / Milliyet)