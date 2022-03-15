EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

EPGİS tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Özellikle arabası olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen EPGİS açıklamaları bir süre için durduruldu.

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.