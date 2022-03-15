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    EkonomiEPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...
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    EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

    Akaryakıt fiyatları ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Pek çok kişi benzin, motorin ve LPG fiyatlarını EPGİS duyurularından takip ediyordu. Ancak yapılan EPGİS bir süre akaryakıt fiyatı açıklaması yapılmayacağını duyurdu.

    15.03.2022 - 20:41 |
    EPGİS resmen duyurdu! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

    EPGİS tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Özellikle arabası olan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen EPGİS açıklamaları bir süre için durduruldu. 

    EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

    EPGİS resmen duyurdu Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili...

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