Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle tarım ürünü temininde Avrupa başjta olmak üzere pek çok ülkede kriz devam ediyor. Savaş nedeniyle başta buğday olmak üzere düğer tarım ürünlerinde sert fiyat dalgalanmaları görüldü. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), savaştan ötürü azalan tarım üretiminin ithalatçı olan ülkelerde gıda riski oluşturacağını belirtti. Savaşın ve Covid 19’un küresel gıda güvenliği bakımından birçok zorluğa neden olduğunun altını çizen FAO, ayçiçek yağına alternatif yağlara yönelimin artabileceğini öngörüyor. Türkiye’de de geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağ krizi ve buna bağlı yaşanan stokçuluk ile ilgili önlemler alındı. Ancak tüketici yağ fiyatları ile ilgili araştırmalarına da devam ediyor. Peki, Ayçiçek yağı fiyatlarında son durum ne? Ayçiçek yağı yerine ne kullanılır? En uygun ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Rusya ve Ukrayna, küresel gıda üretimi ve tedarikinde önemli rol oynuyor. Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısıyken Ukrayna ise beşinci büyük ihracatçı konumunda. Birlikte, dünya arpa arzının yüzde 19'unu, buğdayın yüzde 14'ünü, mısırın da yüzde 4'ünü sağlayarak küresel tahıl ihracatının üçte birinden fazlasını gerçekleştiriyorlar.

Aynı zamanda kolza tohumu tedarikçisi konumundalar ve dünya ayçiçek yağı ihracat pazarının yüzde 52'sini oluşturmaktadırlar. Rusya'nın lider üretici olduğu küresel gübre arzı da oldukça yoğunlaştı.

Rusya-Ukrayna çatışması temelinde yeni küresel gıda güvenliği senaryoları ithalatçı ülkeleri zorlayacak.

Hindistan, Avrupa Birliği, Çin, İran ve Türkiye de dahil olmak üzere büyük ayçiçek yağı ithalatçıları, hurma, soya ve kolza tohumu yağları üzerinde yayılma etkisi oluşturabilecek, başka tedarikçiler veya diğer bitkisel yağlar bulmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Dongyu, son iki yılda Covid-19 pandemisinin, küresel gıda güvenliği bakımından dikkate alınması gereken birçok zorluğu ortaya çıkardığını, Rusya ve Ukrayna'da yaşananların da başka bir önemli zorluğu beraberinde getirdiğini altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü QU Dongyu, Rusya ile Ukrayna savaşının tahıl üretiminde oluşan risklerle dünyanın bu konuda sıkıntı yaşayabileceğini bildirdi. Dongyu, "Ayçiçek yağı ve diğer alternatif yağlar için ihracat beklentileri de belirsizliğini koruyor.

AYÇİÇEK YAĞI YERİNE NE KULLANILIR?

Mevcut çatışmanın hem Rusya hem de Ukrayna'dan buğday ihracatında ani ve keskin bir düşüşe neden olabileceğini söyleyen Dongyu, "Diğer ihracatçıların bu boşluğu doldurup dolduramayacağı hala belli değil.

Kanada'da buğday stokları zaten azalıyor ve hükümet iç arzı sağlamaya çalışacağından ABD, Arjantin ve diğer ülkelerden yapılan ihracatın sınırlı olması muhtemel.

Buğday ithalatına bağımlı ülkelerin, küresel arzlar üzerinde daha fazla baskı yaratarak seviyelerini yükseltmesi muhtemeldir. Mısır, Türkiye, Bangladeş ve İran, buğdaylarının yüzde 60'ından fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan satın alan dünyanın önde gelen buğday ithalatçılarıdır ve hepsinin gözle görülür ithalatı vardır.

Lübnan, Tunus, Yemen, Libya ve Pakistan da buğday tedariki için büyük ölçüde bu iki ülkeye bağımlıdır. Küresel mısır ticareti, Ukrayna'dan gelen ihracat kaybının diğer ihracatçılar tarafından doldurulmayacağı beklentileri ve yüksek fiyatlar nedeniyle küçülecek gibi görünüyor.

Ayçiçek yağı ve diğer alternatif yağlar için ihracat beklentileri de belirsizliğini koruyor. Hindistan, Avrupa Birliği, Çin, İran ve Türkiye de dahil olmak üzere büyük ayçiçek yağı ithalatçıları, hurma, soya ve kolza tohumu yağları üzerinde yayılma etkisi oluşturabilecek, başka tedarikçiler veya diğer bitkisel yağlar bulmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Hem piyasada stoklarda ve toptancılarda hem de sanayicimizin elinde yeteri kadar ayçiçeği yağı ve tohumu var. Kimin elinde ne kadar ürünü olduğunu kayıt altında," dedi.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’ye ayçiçek yağı ve hububat getirecek gemiler savaş bölgesinde kaldı. Devreye Özel Riskler Yönetim Merkezi girerek, TMO’nun parasını ödeyerek ithal ettiği gıda ürünlerini sigortaladı ve gemiler yola çıktı. Sigorta işlemi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı fon ayırdı.

TMO AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?

TMO ayçicek yağı uygun fiyatlardan satılıyor. TMO Rafine Ayçiçek Yağı 5 lt 92.50 TL’den satılıyor.

AYÇİÇEK YAĞ FİYATLARI NE KADAR?

Yudum Ayçiçek Yağı 5 Lt Pet. (37) 218,02 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt. (1105) 119,99 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt. 218,02 TL

Bizim Ayçiçek Yağı 5 Lt. (7) 178,48

Komili Ayçiçek Yağı 4 lt. (194) 170 TL. ...

YudumAyçiçek Yağı 4 Lt Teneke. 179,90 TL. ...

Orkide Ayçiçek Yağı 4 lt. 183,30

Biryağ Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt. 213,75 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 lt 66,90 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 4 Lt 156, 75 TL

AbalıAyçiçek Yağı 5 lt 245 TL

Trakyağ Ayçiçek Yağı 18 lt Teneke 649,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif BirlikAyçiçek Yağı 5 lt Teneke 219,95 TL

Yonca Ayçiçek Yağı 5lt 220,90 TL

Salat Ayçiçek Yağı 5 lt 215,25 TL

ORUÇOGLU Ayçiçek Yağı Teneke 5 lt 242, 50 TL

Zade Ayçiçek Yağı 2 Lt Pet Şişe 119,99 TL

Zade 4,5 Lt Sıvı Ayçiçek Yağı Pet 199, 99 TL

Emek Ayçiçek Yağı Pet 5 Lt 215 TL

Çotanak Ayçiçek Yağ 5 Lt (pet) 194,58 TL

*Fiyatlar Tredyol’dan alınmıştır.