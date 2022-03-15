Akaryakıtta indirim! Güncel mazot, benzin fiyatları ne oldu? Mazot fiyatı düşecek mi? Benzine indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ise 17 dolara düştü. 15 Mart salı itibarı ile 101 dolara kadar gerileyen Brent petrol varil fiyatlarının ardından akaryakıtta indirim beklentisi yaratmıştı. Edinilen bilgiye göre, Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Peki, Güncel mazot, benzin fiyatları ne oldu? Mazot fiyatı düşecek mi? Benzine indirim var mı? Motorin indirim geldi mi? Otogaza indirim gelecek mi? Ham petrol varil fiyatı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar…

AKARYAKITTA İNDİRİM OLACAK MI?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İndirim öncesinde Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.82 liradan, İzmir'de ise 22.90 liradan satılıyordu.

Gerçekleştirilmesi beklenen 2.38 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatının Ankara ve İzmir'de 20.52 liraya, İstanbul'da ise 20.44 liraya düştü.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLMİŞTİ

EPGİS tarafından yayınlanan son dakika açıklamasına göre benzin ve motorin zammı iptal edildi. 9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

7 KERE ZAMLANDI

Böylece son 7 iş gününde LPG dahil akaryakıt fiyatlarında 7 kez zam açıklandı. Son olarak dün de benzine 1.07, motorine ise 1.59 lira zam gelmişti.

Ankara'da ortalama 20.44 liradan satılan benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20.35 liradan, İzmir'de 20.46 liradan işlem görüyor.