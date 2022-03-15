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    EkonomiTHY'den son dakika kararı! Tarih verildi, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Rusya...
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    THY'den son dakika kararı! Tarih verildi, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Rusya...

    Türk Hava Yolları (THY), 31 Mart’a kadar Belarus, 10 Nisan’a kadar ise Ukrayna, Moldova ve Rusya’nın Soçi ile Rostov şehirlerine iptal edilen uçuşların sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

    15.03.2022 - 20:21 | | İHA
    THY'den son dakika kararı! Tarih verildi, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Rusya...

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle bölgede hava ulaşımındaki aksamalar devam ediyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte durdurulan uçuşların süreleri de uzatılıyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgedeki bazı seferlerdeki iptallerin sürelerini uzattı. Sefer iptallerine ilişkin yapılan paylaşımda, “10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” denildi.

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