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15 Mart vaka tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 614 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

15.03.2022 - 19:45 |
15 Mart vaka tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 614 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 oldu. Bir günde toplam 333 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 553 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,24 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 273 bin 906’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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