Ukrayna'yı işgal kararının Rusya'ya faturası ağır oldu! Göç dalgası yaşanabilir

Batı dünyasının Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından teknolojiden eğlence sektörüne kadar birçok şirket de Rusya pazarından çekileceğini açıkladı. Yaptırımlarla birlikte Rusya’daki toplumsal hayatta da sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinin ülkede yasaklanmasının ardından dolaşıma sokulan videolarda, genç yaştaki pek çok influencerın ağladığı paylaşımlar gündem oldu. Ancak Rusya’da yaşanan durumun bundan daha ciddi olduğu ve Batı'ya doğru bir beyin göçü başlayacağı tahmin ediliyor.

James Webb teleskobunun uzaya fırlatılmasında kullanılan "Ariane 5" roketinin birinci ve ikinci kademe motorlarının iyileştirmesinin yapıldığı laboratuvarı kuran, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Rusya’da başlayacak olası beyin göçünün bir ilk olmayacağını, geçmişte bu durumun örneklerinin yaşandığını söyledi.

Biz de St. Petersburg şehrinde eğitim hayatı devam eden ve eğitimlerini tamamladıktan sonra Rusya'dan ayrılmak istediklerini dile getiren üniversite öğrencilerine ulaşıp onların görüşlerini aldık. Öğrenciler, güvenlik kaygıları sebebiyle isimlerini ve okudukları okulların yayınlanmasını istemediler.

'BURADA KALIRSAM BİRÇOK ŞEY ZOR OLACAK'

Bilgisayar bilimleri ve bilgi keşfi bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan D.T., yaptırımların ardından Rusya’daki birçok alanda geleceğe dair belirsizlik oluştuğunu ve bunun gelecek planlarını etkilemesinden korktuğunu belirtti. D.T., okulunu bitirdikten sonra Almanya’ya gitmeyi istediğini söyledi.

Almanya’nın kendisi için en iyi seçeneklerden biri olduğunu belirten D.T., “Almanya’da önemli bir Rus nüfusu var. Almanya’da kendimi daha iyi geliştirebileceğimi ve daha çok iş fırsatı bulabileceğimi düşünmeye başladım. Kendi isteklerim doğrultusunda bir hayat inşa etmeye çalışıyorum ama burada şu an her şey belirsiz. Hayatımın bu aşamasında bu kadar belirsizliğin beni olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ayrıca yaptırımlarla birlikte buradaki ekonomi kötü etkilenecek. Tüm bu yaşananlardan dolayı kötü etkilenmek istemem” dedi ve Rusya’dan neden ayrılmak istediğine yönelik nedenleri sıraladı.

Halihazırda Rusya’ya uygulanan yaptırımların ekonomide ve sosyal hayatta hissedildiğini belirten D.T., yaşanacak olası bir beyin göçünün bu durumu daha da derinleştireceğini düşündüğünü söyledi ve sözlerini, “Beyin göçü ne kadar fazla yaşanırsa, Rusya'nın ekonomisi o kadar zarar görecektir. Bu durumun düzeltilmesi çok daha zor olacak” diyerek noktaladı.

‘ÇOCUKLARIMIN İYİ BİR GELECEĞİ OLSUN İSTERİM’

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimi devam eden I.S. de eğitimini tamamladıktan sonra ekonomik sebepler dolayısıyla Rusya’dan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. I.S., “Çocuklarıma güzel bir gelecek bırakmak isterim. Şu an buradaki durum bunu sağlamak için pek uygun değil. Her şey belirsiz ve yakın bir zamanda düzelecek gibi de görünmüyor” şeklinde konuştu.

İspanya’ya gitmek istediğini belirten I.S., “İspanya şu an için gitmeyi düşündüğüm ülkelerin başında geliyor. Öncelikle güzel bir iklimi var ve insanları da bu iklim sebebiyle anlayışlılar diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Rusya’da yaşanacak olası beyin göçünün ülkeye ciddi zararlar vereceğini düşünen I.S., bu durumun zaten zor durumda olan Rus ekonomisini gelecekte daha da kötü etkileyeceğini söylüyor. I.S., "Açık konuşmak gerekirse Rusya’yı içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtarabilecek, oldukça başarılı doktor olabilecek veya oldukça başarılı mühendis olabilecek insanları kaybediyoruz. Bu Rusya için gelecekte birçok problem demek. Ancak Rusya’da geleceğin belirsiz olması ve şu an içinde bulunduğumuz durumla birlikte ekonominin ve toplumsal hayatın etkilenmesi insanları buna itiyor" dedi.

'FARKLI BİR ÜLKE BENİM İÇİN DAHA UYGUN'

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimi devam eden A.S, ise “Farklı bir ülkede yeni bir hayat kurmanın benim için daha doğru ve daha güvenli olacağımı düşünüyorum" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Gitmek için aklında birkaç ülke olduğunu vurgulayan A.S., bu şekilde kendisi için de yeni iş fırsatları yaratabileceğini belirtti. A.S., “İngiltere, ABD veya İspanya benim için uygun olabilir. Bu ülkelerin diline ve kültürüne aşinayım. Aynı zamanda bu ülkelerde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunları için de güzel iş fırsatları var” ifadelerini kullandı.

Nitelikli insanların Rusya’dan ayrılması durumunda Rusya’nın ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini söyleyen A.S., “Nitelikli insanlar ülkeden ayrılırsa gelişme ilk önce yavaşlar, sonrasında da durur. Yeni insanlar yetiştirmeye çalıştığınızda eğitim verecek insanlar bulamayabilirsiniz ve bu konuda dışarıya bağımlı hale gelirsiniz. Tüm bu yaşananların ekonomik etkilerini konuşuyoruz ama teknoloji geliştikçe nitelikli insana olan ihtiyaç artıyor. Ülkenizde nitelikli insanlar olmazsa gelişmeyi nasıl sürdürülebilir hale getirebilirsiniz?" diyerek kaygılarını anlattı. (Milliyet)