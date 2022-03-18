Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... pazara bomba yağdırdı! Kurtarma ekiplerini de hedef aldılar

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş 23. gününde de tüm şidddetiyle devam ediyor. Rusya, Harkiv kentindeki Barabashovo pazarına bomba yağdırdı. Saldırı sonrası çıkan yangın saatlerce söndürülemedi ve çevredeki evlere sıçradı. Ukrayna Rus ordusunun aynı bölgeyi bir kez daha hedef aldığını ve bir kurtarma görevlisinin saldırı neticesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşeceğini duyurdu.

05.46: Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile TSİ 16.00'da görüşeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.

04.43: Kanada, Rus işgalinden kaçan Ukraynalılara üç yıla kadar geçici oturma izni verecek. AFP'ye göre, Ukraynalı mülteciler aynı anda çalışma izni için de başvurabilecekler.

03.56: Ukrayna'nın kamu yayın kuruluşu Suspilne'ye göre, Rus bombardımanı Harkiv kentindeki Barabashovo pazarında yangına neden oldu.

Haberde 'Beş saat içinde yangın neredeyse tüm bölgeyi sardı ve yakındaki evlere de sıçradı' denildi. Acil durum çalışanları yangını söndürürken, Rus birlikleri yeniden füzelerle pazarı hedef aldı. Saldırı sonucu bir kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

03.28: Mariupol tiyatrosundaki kurtarma çalışmaları 'sürekli bombardıman' ile engellendi. Mariupol belediye meclisi, kurtarma ekiplerinin Tiyatroaki enkazı temizlemeye devam ettiğini ve 'sürekli bombardımana' rağmen hayatta kalanları aramaya devam ettiğini açıkladı.

02.58: Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu.







Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına karşı Ukrayna askerleri yoğun bir direniş gösteriyor. Bu direnişlerin bir başka örneği başkent Kiev’in dışında yaşandı. Rus birliklerinin Kiev’e girmesini önlemek için şehir dışına siperler kazan Ukrayna askerleri Rus askerlerine karşı çatışırken bir Ukrayna askeri de yine aynı amaçla Rus askerleri ile çatıştı. Bir araziye hendek kazan Ukrayna askeri, RPK tipi Sovyet yapımı bir silahla Rus askerlerini gözüne kestirdi. Rus askerleri de bu sırada Ukrayna askerini hedef alınca karşılıklı olarak her 2 taraf arasında çatışma başladı. Aynı zamanda kamerasıyla çatışma anını kayda başlayan Ukrayna askeri Rus tarafından gelen mermilerin hedefi oldu. Kazdığı çukura düşen Ukrayna askeri yakınındaki arkadaşlarından destek talep etti.



Edinilen bilgilere göre Ukrayna askerinin askeri revire götürüldüğü, omzundan hafif bir şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

02.50: Rusya’nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için BMGK’yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

23.44: Almanya’da eyalet başbakanlarıyla bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın tüm saldırgan eylemleri derhal durdurmaları ve Rus ordusunu Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunarak, “Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'da savaş yürütüyor ve bu nedenle uluslararası değerlerimize ve normlarımıza da saldırıyor" ifadelerini kullandı.

23.08: ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

22.46: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başkanı Denis Şmihal olduğunu iddia eden bir kişinin kendisi ile iletişime geçmeye çalıştığını söyleyerek, Rusya'yı "sahte numaralar" yapmakla suçladı. Wallace, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım. Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyun, Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasadışı işgal ettiği gerçeğinden uzaklaştıramaz. Umutsuz bir girişimdi" dedi.

22.35: Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.

22.34: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor” dedi.