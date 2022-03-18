Rusya-Ukrayna savaşında dünyayı korkutan ihtimal! İşte Ukrayna'yı bekleyen kabus senaryosu...

Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke savaşın sona ermesi için girişimlerini sıkılaştırırken iki ülke temsilcileri de müzakerelere devam ediyor.

Tüm dünyanın cevabını beklediği soru ise barışın ne zaman hayata geçirilebileceği. İşte Ukrayna'da bundan sonra ne olacağına dair en olası beş senaryo.

1. SENARYO: BARIŞ ANLAŞMASI

Savaşın üçüncü haftasına girilirken başkent Kiev hala düşürülebilmiş değil. İngiliz istihbarat raporları ise Rus ordusunun neredeyse tüm cephelerde durma noktasına geldiğine işaret ediyor.

New York Times, Rusya'nın Ukrayna işgalinde 7 binden fazla asker kaybettiğini duyurdu. Ukrayna ordusu bu rakamın çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

Rusya'nın sahadaki durumu ve yaptırımlara dikkat çeken bazı uzmanlar bunun Moskova'yı bir ateşkese zorlayabileceği görüşünde.

Ancak görüşmelerin olmasının son derece olumlu olduğunun altını çizen Rus dış ve güvenlik politikası uzmanı Dr. Domitilla Sagramoso, barışı konuşmak için henüz erken olduğu görüşünde.

Putin'in bir çözüm için girişimleri olabileceğini belirten Sagramoso, Rusya'nın Kiev'in kontrolünü ele geçirmek gibi askeri hedeflerinin gerisinde kaldığının da altını çizdi.

Rusya ateşkes için 'tarafsızlık modeline' işaret ediyor. Moskova'nın bu konuda uzlaşma sağlanabileceğini bildirmesi ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi anlamına geliyor.

'TARAFSIZLIK' BARIŞIN KAPISINI AÇABİLİR Mİ?

Rusya uzun bir süredir Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Hatta Moskova işgali legalize etmek için bu konuya sık sık parmak basıyor.

NATO üyesi pek çok ülke Ukrayna'ya silah yardımında bulunsa da birliğin savaşa müdahil olma ve Kiev'i üye olarak kabul etmek gibi bir düşüncesi yok.

En son İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'nın üyeliğinin 'yakın zamanda mümkün gözükmediğini' açıklaması Kiev'in umutlarının azalmasına neden oldu.

Plymouth Üniversitesi'nde stratejik araştırmalar alanında doçent olan Fotios Moustakis, 'Rusya'nın ülkeyi tamamen işgal etme arzusu veya kapasitesi yok. Tarafsızlık, mevcut krizi çözmek için her derde devadır' diyor.

Newcastle Üniversitesi'nde uluslararası siyaset alanında kıdemli öğretim görevlisi olarak görev alan Katharine AM Wright da tarafsız bir Ukrayna'nın mevcut ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesinin ve Rus işgaline son verilmesinin anahtarı olabileceği görüşünde.

'NATO DIŞINDA ALTERNATİFLERE YÖNELEBİLİR'

Ancak Wright bunun uzun vadede Ukrayna'nın güvenlik kaygılarını gidermeyeceğini ve tarafsız bir Ukrayna'nın bir daha işgal edilmemek için NATO dışında güvenlik bağları aramaya ihtiyaç duyabileceğinin altını çiziyor.

2. SENARYO: SIRADA İÇ SAVAŞ MI VAR?

Genel olarak, uzmanlar tarafsızlığın barışa giden yolda ilerlemenin önemli bir parçası olduğu konusunda hemfikir görünüyorlar. Ancak Rus ordusunun ülkeden çekilmesi Ukrayna'daki savaşın biteceği anlamına gelmeyebilir.

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College Savaş Araştırmaları Bölümü'nden Dr. Mike Martin, Rus - Ukrayna savaşının sona ermesinin ardından ülkede bir iç savaş yaşanabileceğini iddia etti.

Ülkede çok sayıda silahlı milis bulunduğunun altını çizen Martin şu değerlendirmede bulunuyor;

'Herkesi silahlandırdılar. Etrafta çok sayıda milis ve silah dolaşıyor, Ruslar bile ayrılıkçı bölgelerde milislere para ödüyor.'

Silahlı milislerin kendi aralarında savaşmaya başlamasının mümkün olduğunun altını çizen Martin, Kiev'in bu ihtimale karşı şimdiden önlem alması gerektiğini belirtiyor.

3. SENARYO: ASKERİ BATAKLIK

Bu masadan anlaşmanın çıkmaması ve Ukrayna'daki savaşın devam etmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre böyle bir durumda iki tarafın askeri kayıpları katlanarak artacak. Kentlerin hedef alınması nedeniyle sivil kayıpların da süreceği ön görülüyor.

4. SENARYO: RUS ZAFERİ

Rus ordusunun ilerlemesinin yavaşladığı belirtiliyor. Ancak bazı uzmanlar askeri avantaja sahip olan Rusya'nın hala bir zafer kazanabileceği görüşünde.

Rus ordusunun yaşadığı lojistik sorunlara dikkat çeken bir Avrupalı yetkili Moskova'nın askeri gücünün hafife alınmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Adı açıklanmayan yetkili 'Bunu göz ardı etmemeliyiz. Bütün bunlar Rus ordusunun üstünlüğünü değiştirmiyor' ifadelerini kullandı.





5. SENARYO: NATO'YA SALDIRI

Bu en düşük olasılıklı senaryo olsa da kuşkusuz en korkunç olanı. Ukrayna'nın NATO üyesi olan dört eski Sovyet ülkesiyle sınırı var.

ABD geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya askeri ikmali kesmek için Rusya'nın Belarus üzerinden NATO üyesi Polonya'yı hedef alabileceğini açıklamıştı.

BATI BİR İLKE İMZA ATTI

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı.

Atlantik Konseyi Ekonomik Devlet Yönetimi Girişimi direktörü Julia Friedlander, 'Geçmişte hiç bu kadar hızlı bir zaman diliminde bu kadar güçlü yaptırımlara imza atılmamıştı' sözleri ile tarihte bir ilke imza atıldığının altını çiziyor.

Kuşkusuz batının bu hamlesi Rusya ekonomisine oldukça ciddi bir darbe vurdu. Yaptırımlar kapsamında yabancı rezervleri dondurulan Rusya, 300 milyar dolarlık birikimine dokunamıyor.

Pek çok uzman Rusya'nın izolasyonunun önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğinin altını çiziyor.