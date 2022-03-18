Ukrayna savaşında Putin'in son çaresi! Rusya'nın taktiği belli oldu...

Rusya, Ukrayna’nın önemli liman kenti Odessa’ya saldırması an meselesi; kent korku içinde Karadeniz’de konuşlanan Rus donanmasından gelecek hamleyi bekliyor. Öte yandan uzmanlar bunun bir Taktik olduğu ve Rusya’nın Ukrayna’ya ‘çalım’ atmaya çalışarak bambaşka bir hedefi gizlediğini iddia ediyor.

Askeri taktik analizcilerine göre Rusya gerçekte Ukrayna’yı ülkenin güneyinden, orduyu diğer taburlarla birleştirerek çember içine almayı ve son bir ‘yıldırım harekâtı’ ile savaşı kazanmayı planlıyor.

Rusya deniz kuvvetleri bir süredir beklenen Odessa saldırısı için Karadeniz’de toplanmayı sürdürüyor. Orduyu izleyen ve hamleleri tek tek analiz eden uzmanlar ise bunun Ukrayna ordusu generallerinin dikkatini dağıtmak ve asıl hedefi saklamak için bir kandırmaca olduğuna inanıyor.

ODESSA KUŞATMASI SADECE BİR TAKTİK Mİ?

Rusların, Ukrayna donanmasının merkez üssü Odessa’ya saldırmak yerine, burayı pas geçerek Mykolaiv’den devam etmesi ve önce kuzeye gidiyormuş gibi görünüp Ukrayna’yı güneyden; Rus sınırına yakın Donetsk ve Luhansk’tan vurmayı planladığı konuşuluyor.

Şayet Rus generallerin bu planı doğruysa Putin’in savaşın başından beri iddia ettiği ‘Ukrayna’yı silahsızlaştırma’ hedefine odaklanıldığı düşünülebilir. Bu da Rusların aslında Ukrayna’nın büyük şehirlerinin peşinde olmadığı, sade Ukrayna ordusunu çember içine hapsedip kontrol altına almak istedikleri şeklinde yorumlanabilir.

İngiliz savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu RUSI’den Sam Cranny-Evans ve Dr. Sidharth Kaushal’a göre Odessa’yı hedef alan savaş gemisi ve Karadeniz kıyılarına ulaşan amfibi askeri araçlar Rusların bu taktiklerini gizlemek için gösterdikleri çabanın bir kanıtı olabilir. Hali hazırda binlerce askeri taşıyabilen bu amfibi araçların sayısı giderek artıyor ve Karadeniz’de 30 Rus savaş gemisiyle birlikte denizaltılar da bulunuyor.

KİEV, MYKOLAİV VE MARİUPOL SALDIRILARININ ARDINDA NE VAR?

Rusya’nın kuşatma altına aldığı Kiev, Mykolaiv ve Mariupol gibi şehirlerle ilgili hedefi de göründüğünden fazlası olabilir… Hatta Batı’yı Kiev’e odaklayıp Rusya’nın gerçek hedefiyle ilgili göz boyama yapmak istiyor olmaları da ihtimal dahilinde.

Öte yandan Rusya gerçekten de Kiev’i ele geçirme hedefiyle yola çıkmış olabilir. Ancak şehrin ve etrafındaki alanların Ukrayna tarafından savunulması ve düşürülememesi Rusya’ya mecburi şekilde taktik değiştirtmiş de olabilir.

RUSI’ye göre Ukrayna’nın Kiev’den başka bir ağırlık merkezi daha var ve burası da Rus sınırındaki ve Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk. Bu bölgedeki Rusya destekli güçlerin aldığı pozisyonlar da bölgeyi üç farklı açıdan kuşatabilmek hedefi taşıyor:

ÜÇ FARKLI KOLDAN GELİYORLAR

1- 58. Rus Birliği Kırım’dan yola çıkarak doğuya, Zaporizhzhia’y yöneldi ve buradaki Rus yanlılarıyla ve batıdan; Donbass’tan gelen 8. Birlikle buluşmayı hedefliyor.

2- 6. Tank alayı ise Harkiv’i ele geçirmeye ve buradaki Ukrayna ordusu mühimmatını tüketmeye çalışır görünüp Poltava’ya gidecek ve Donetsk ve Luhansk’taki Ukrayna güçlerinin kaçışını engelleyecek.

3- Üçüncü ve son olarak da Rusya’nın 20. Motorlu Birliği de Mykolaiv’e yöneliyormuş gibi görünüp Odessa’ya ilerleyecek ve Dnieper Nehri’nin batısındaki toprakları ele geçirecek.

Rus ordusunun bu ‘dış’ saldırıları çoklu savunma ağlarını çökertmek ve Ukrayna ordusunu bölerek zayıflatmak için planlanıyor olabilir. Uzmanlar bu plan doğruysa özellikle Dnieper Nehri bölgesinin kritik önemde olabileceğini düşünüyor.

Rusya’nın büyük şehirleri ele geçirerek üstünlük sağlama çabası gerçek plan olmayıp; Harkiv gibi yerlerde Ukrayna güçlerini tespit edip vurarak asıl hedeflerine ulaşmaya çalışması daha mantıklı görünüyor.

II. DÜNYA SAVAŞI BENZETMESİ

Uzmanlar bunun Ukrayna için kritik bir dönüm noktası olabileceğine ve ülkenin ordusunun çember içine alınmasının Rusya için zafer anlamı taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Bu noktada analizler Almanların 1940’ta Paris’i kuşatmaya çalışmadığını; çünkü Fransız ordusunu çoktan çember içine aldıkları için buna gerek bile kalmadığını hatırlatıyor.

Bu taktik Ukrayna halkını ve ordusunu yıldıramazsa da Rusya, Donetsk and Luhansk’ın silahlardan arındırıldığını, hedefe ulaşıldığını bildirebilir ve burayı da Kırım gibi ilhak ederek kendine bağlayabilir ve savaş da böylece sonlanır.

UKRAYNA'NIN DÜŞÜNCESİ FARKLI

Öte yandan Ukraynalı yetkililer Rusların gücünün tükenmeye başladığını ve Kiev’i bu yüzden ele geçiremediklerini iddia ediyor. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych Rus birliklerinin Kiev açıklarında beklemeye mecbur bırakıldıklarını iddia etti. Batılı yetkililer de Rusların Kiev’e saldıramayacak kadar gücünü tüketmiş olduğu fikrini destekliyor.

Rusların 7 bin birliğinin yok edildiği ve ekipmanlarının yüzde 10’unun da ya ele geçirildiği ya da kullanılamaz hale getirildiği düşünülüyor. Bunun da Ukrayna’nın Rus ordusunu ‘durma’ pozisyonunda tutmaya yetebileceğini düşünüyor.

Bu da bir ihtimal barış görüşmelerinin ilerletilebilmesi için fırsat sağlayabilir inancı da artıyor…