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DünyaUkrayna'yı işgal eden Rusya’ya ‘doğal gazı keseriz’ dedi, Avrupa panikte...
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Ukrayna'yı işgal eden Rusya’ya ‘doğal gazı keseriz’ dedi, Avrupa panikte...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaklaşık bir hafta önce "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulunması, ardından da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde "Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini" demesi, Avrupa ülkelerinde paniğe neden oldu. Nitekim gaz rezervleri giderek azalan Almanya'nın ardından Yunanistan da, "erken uyarı" durumuna geçti.

31.03.2022 - 10:14 |
Ukrayna'yı işgal eden Rusya’ya ‘doğal gazı keseriz’ dedi, Avrupa panikte...

Ekonomik İşler ve İklim Değişikliği Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan, ödemelerin ruble ile yapılmaması halinde tedarikin durabileceği şeklinde yorumlar geldiğine dikkat çekerek, bu duruma hazırlıklı olmak için erken uyarı ilan ettiklerini bildirdi.

Aynı zamanda Enerji Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapan Habeck, tetikledikleri uyarının üç aşamalı uyarı sisteminin ilki olduğunu açıkladı, bu kapsamda bakanlık içinde kriz ekibi kurularak doğal gaz durumunun takibini sıkılaştıracaklarını bildirdi. Tedarik üzerinde herhangi bir hükümet kısıtlaması öngörmeyen bu aşama, yetkililer ve gaz tedarikçileri arasındaki işbirliğini olası bir tedarik sıkıntısı durumuna karşı güçlendirmeyi öngörüyor. Uyarı seviyelerinin ancak üçüncü aşamasında hükümet sanayiye kısıtlamalar getirebiliyor.

ATİNA’DA TOPLANTI

Bu kararın yalnızca önlem amaçlı olduğunu ve doğal gaz depolarının mevcut durumda yüzde 25'inin dolu olduğunu söyleyen Habeck, işletmelere ve tüketicilere gaz ve enerji tasarrufu çağrısı yaptı. “Tasarruf edilen her kilowatt saat yardımcı olur” ifadelerini kullandı. Almanya hem evsel hem de üretim açısından doğal gaza en fazla ihtiyaç duyan Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Yılda yaklaşık 119 milyon metreküp doğal gaz ithal eden Almanya, bu ithalatının yaklaşık yarısını Rusya'dan karşılıyor.

Öte yandan Yunanistan Enerji Bakanlığı da, Rusya tarafından verilen süre dolmadan Yunanistan'ın enerji düzenleyici kurumu, doğalgaz iletim operatörü ve en büyük doğalgaz tedarikçileriyle, gaz ödemelerinin ruble ile yapılmasına yönelik acil durum toplantısı yapacağını açıkladı. Söz konusu toplantının, Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz akışını durdurması durumunda ülkenin doğalgaz stoklarının yeterliliğine yönelik mevcut tüm senaryoları değerlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

PUTİN, LİDERLERİ BİLGİLENDİRDİ

Bu arada Rusya lideri Putin’in, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, Rusya’nın doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığı belirtildi. Putin’in ayrıca liderleri, İstanbul’da yapılan müzakereler konusunda da bilgilendirdiği ifade edildi. (Milliyet)

 

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