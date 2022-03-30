Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Ukrayna dünyaya duyurdu: İşte Putin'in Kiev planı...

İstanbul’da Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimi azaltmaya dönük olarak Ukrayna'nın Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden saatler sonrasında Rus ordusu, Ukrayna’nın Kiev Bölgesi'ne bağlı bazı kentler de dahil olmak üzere ülkenin birçok kentine füzelerle saldırılar düzenledi. Kiev Bölgesi’ne bağlı Bucha kentine Rusya tarafından gece saatlerinde yapılan saldırılarda bazı noktalar vuruldu. Yerel kaynaklar, saldırıların hala sürdüğünü aktarırken, bu saldırıların Ukrayna’ya ait askeri noktalara mı yapıldığı, yoksa sivil alanlara mı yapıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kiev’in kuzeyindeki Gostomel kentine de Rusya tarafından füzeler ile saldırılar düzenlendi. Bu kente düzenlenen saldırılarda Ukrayna ordusuna ait askeri alanların hedef alındığı öğrenilirken her 2 ülkeden de bu saldırıya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.