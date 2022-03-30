Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Ukrayna dünyaya duyurdu: İşte Putin'in Kiev planı...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 35. güne girildi. Ülkenin bir çok kentinden çatışma ve bombalama haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki tarihi görüşme sonrası barış umutları yeşerdi. Operasyonun ilk aşamasının bittiğini belirten Rusya birliklerini Kiev ve Çernihiv'den uzaklaştırırken Ukrayna'dan konu ile ilgili flaş bir iddia geldi. Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi. Zelenski, İstanbul'daki görüşmelerin olumlu olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı. Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askerlerine madalya verildi. Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine gece saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.
Ukrayna - Rusya kanlı savaşı tüm şiddetiyle sürerken bir çok kente bomba yağmaya devam etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti. Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, İzyum kentinin kuşatıldığını belirterek, bazı milletvekillerinin Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımların ulaşmadığını duyurdu.
06.47
Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Asus firması olarak Rusya’ya ürün tedarikini durdurduklarını açıkladı.
04.21
Ukrayna’nın İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, İzyum kentinin kuşatıldığını belirterek, bazı milletvekillerinin Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımların ulaşmadığını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında ateş altındaki kentlerden olan İzyum kentinde halen şiddetli çatışmalar devam ediyor. İzyum Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik yaptığı açıklamada, Ukraynalı Milletvekilleri Anatoly Fomichevsky ve Yuri Kozlov, eski polis memuru Vladislav Sokolov ve eski belediye başkanı Aleksandr Bozhkov’un, Rus ordusu ile işbirliği yaptığını iddia etti. Hain olarak nitelendirdiği bu kişiler nedeniyle kente insani yardımların ulaşamadığını aktaran Strelnik, "Rus işgalcilerinin aniden kente girme isteği onlar yüzündendir. Fakat Ukrayna ordusu pes etmiyor. Rus işgalcilere karşı İzyum’da direniş devam ediyor. Ama ne yazık ki kent sakinleri bu çatışmaların esiri oldular. Bu hainler işgalcilere kente giriş yöntemlerini aktarmasalardı, Ruslar bunu denemeyecekti. Şimdi onlar yüzünden İzyum tamamen ablukaya alındı ve 14 Mart’tan beri insani yardımlar kente ulaşmıyor. Abluka altında kalan 20 bin İzyum kent sakininin tek umudu Ukrayna ordusu" ifadelerini kullandı.
04.17
Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Sumi kentlerine Rus ordusunun ağır zırhlı araçları eşliğinde 20 ton insani yardım malzemesi gönderdi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde büyük bir kısmını kontrol altında tuttuğu Sumi ve Harkov kentlerine insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, 20 ton ağırlığındaki temel gıda maddelerini içeren insani yardım malzemelerinin Rus tank ve çeşitli ağır zırhlı araçlar eşliğinde Harkov ve Sumi kentlerine götürüldüğü kaydedildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemeler, kentlerin çeşitli bölgelerine kurulan dağıtım alanlarında sivil halka dağıtıldı. Kent merkezlerinin dışında kalan kırsal alanlara da götürülen malzemeler, Rus ordusu bayrağı çekilen bazı binalardan halka dağıtılırken, hem Harkov hem de Sumi sakinleri Rusların yardımlarını doğrudan Rus askerlerinin elinde aldı. Yayınlanan görüntülerde daha çok kadın ve çocuklar görülürken, dağıtılan malzemeler arasında un, şeker, pirinç ve konserveler görüldü.
03.49 UKRAYNA: RUS ÇEKİLMESİ BİR ALDATMACA
Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi.
Facebook'ta paylaşılan günlük güncellemede, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını açıklamıştı.
Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çekilmelerin "büyük ihtimalle birlik rotasyonu" olduğunu ve Ukrayna Ordusu'nu nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığını belirtti.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de, Rus birliklerinin kentten uzaklaşmasına karşın, Kiev'e yönelik tehdidin devam ettiğini söylemişti.
Güncellemede ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı.
Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade edildi.
03.33
Rusya Savunma Bakanlığı’nın, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, bu gece Kiev’e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.
İstanbul’da Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimi azaltmaya dönük olarak Ukrayna'nın Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın üzerinden saatler sonrasında Rus ordusu, Ukrayna’nın Kiev Bölgesi'ne bağlı bazı kentler de dahil olmak üzere ülkenin birçok kentine füzelerle saldırılar düzenledi. Kiev Bölgesi’ne bağlı Bucha kentine Rusya tarafından gece saatlerinde yapılan saldırılarda bazı noktalar vuruldu. Yerel kaynaklar, saldırıların hala sürdüğünü aktarırken, bu saldırıların Ukrayna’ya ait askeri noktalara mı yapıldığı, yoksa sivil alanlara mı yapıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kiev’in kuzeyindeki Gostomel kentine de Rusya tarafından füzeler ile saldırılar düzenlendi. Bu kente düzenlenen saldırılarda Ukrayna ordusuna ait askeri alanların hedef alındığı öğrenilirken her 2 ülkeden de bu saldırıya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
Irpin ve Brispol'da hedef alındı
Yine Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'ne bağlı Irpin kentine de Rusya tarafından saldırılar düzenlendi. Rus ordusunun çekildiğini açıklandığı kente gece yarısı başlayan füzeli saldırılarda Ukrayna’ya ait birçok hedefin vurulduğu belirtildi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı olan ve ülkenin en önemli havaalanının bulunduğu Brispol kentine de Rus ordusu tarafından füzeli saldırılar düzenlendi. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, saldırılarda bazı noktaların vurulduğu duyurulurken, Rus füzelerinin Brispol Havaalanı yakınlarına düştüğü bilgisi aktarıldı.
Harkov çoklu roketatar sistemleri ile vuruldu
Rusya’nın, Ukrayna'ya işgal başlattığı ilk günden itibaren hemen hemen her gün saldırılar gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Harkov kentinde de bu gece yine saldırılar gerçekleşti. Harkov yerel kaynakları, Rusya tarafından kente çoklu roketatar sistemleri ile saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılar sırasında bazı sivil alanların da isabet aldığını duyurdu. Bu saldırılar sırasında ölü veya yaralıların olup olmadığına dair henüz bilgi edinilemedi.
Makiivka kentinde de çoklu roketatar sistemleri ile saldırı yapıldı
Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi’ne bağlı Makiivka kentinde de gece yarısı çatışmalar yaşanıyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna mevzilerine yine çoklu roketatar sistemleri ile atışlar gerçekleştirildiği Ukrayna ordusunun da yine roketler ile Rus ordusuna karşılık verdiği öğrenildi.
Hmelnitski Bölgesi'nde patlama sesleri yankılandı
Rusya tarafından Ukrayna’nın daha önce saldırıya uğramayan bölgelerinden olan Hmelnitski Bölgesi'ne saldırılar yapıldı. Ukrayna basınına göre Rus ordusu tarafından Kalibr balistik füzeler ile kentteki bir akaryakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.
02.14
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.
Ukrayna ordusu, ülkedeki savaş nedeniyle özellikle liman bölgelerine ve Rus ordusunun çıkarma yapma ihtimali olan yerlere mayınlar döşenmişti. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da ise trajik bir olay yaşandı. Kent sahilinde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil, Ruslara karşı döşenen mayınlara basmasın. Kazada 2 sivil hayatını kaybetti.
"Plajlar artık dinlenme yeri değil"
Ukrayna Ordu Yetkilisi Vladislav Nazarov, yaşanan olayın ardından yaptığı görüntülü açıklamada, halkın dikkatli olması ve plajlardan durması yönünde uyardı. Açıklamasında, sahillerde yürüyüş yapmanın da tehlikeli olduğunu hatırlatılan Nazarov, "Plajlar artık dinlenme yeri değil, düşman çıkarması için bir fırsat. Bu nedenle dikkatli olun" dedi.
02.00
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında Rus ordusu için en çok mühimmat sevkiyatının gerçekleştiği Belgorod kentinde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rus ordusuna ait depodaki patlama nedeniyle kentte büyük bir korku yaşanırken, patlamanın şiddeti hem kentte hem de Ukrayna’da yoğun bir şekilde hissedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait ekiplerin yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken, yangının patlamalar ile beraber devam ettiği açıklandı. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Belgorod bölgemizde patlama sesleri duyuldu. Kırasniy Oktyabır köyü yakınlarında meydana geldi" ifadelerini kaydetti. Rus basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre depoda görevli 4 Rus askerinin yaralandığı ve yaralı Rus askerlerinin hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
01.34
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününe girerken, barış arama çabaları ise halen sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mahail Podolyak yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşmesi için uygun ortamın oluştuğunu duyurdu. Podolyak, "Kentlerimiz bombalanıyor. Ordumuz bunlara aynı şekilde cevap vermeye hazır. Ukrayna sonuna kadar mahvedilemez. Yapacağımız anlaşma yalnız kalmamamız için çok önemli. Evrakları içeren paket hazır ve liderlerin buluşması için hazırlığa başlanabilir. Kentlerimizin güvenliği için bunu kesinlikle elimizden geldiğince hızlı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.
01.30
Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi’de, Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor. Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı. Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.
Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.
01.14
Rus ordusu gece saldırılarında Ukrayna'nın Bucha, Gostomel, Irpin, Brispol, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine saldırılar gerçekleştirdi.
23.10
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, görüşmelerin olumlu olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.