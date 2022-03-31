Ukrayna-Rusya savaşından son haberler... İngiltere'den flaş iddia: Putin'in en büyük kabusu gerçek oldu...
Ukrayna-Rusya savaşında 36. güne girildi. İstanbul'daki tarihi zirveden sonrada savaş bölgesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu. Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ordusuna dair aldıkları istihbaratı açıkladı. Polonya ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim tırmanıyor. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia yeni toplantının tarihini açıklarken İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz Elektronik İstihbarat Kurumu (GCHQ) Rus ordusunun içinde bulunduğu durumu açıkladı. GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, 'Rus askerleri kendi uçaklarını düşürdü ve emirlere uymayı reddetti' dedi
Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaş devam ederken, İstanbul’daki müzakere turu kuzey cephesinde şiddeti azalttı. İşte savaş bölgesinden yaşanan son dakika gelişmeleri...
07.00
Barış umudu iki ülkeden gelen açıklamalar sonrası bir kez daha yeşerirken İngiliz istihbaratından çok konuşulacak bir iddia geldi.
İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya göre, Rus askerleri kazayla kendi uçaklarını düşürdü ve zaman zaman emirlere uymayı reddediyor.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu "çok yanlış hesapladığının" ve Rus Ordusu'nun kabiliyetlerini "gözünde büyüttüğünün" net olduğunu söyledi.
Fleming "Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük" dedi. Askeri uzmanlar bir orduda emir komuta zincirinin zedelenmesini kâbus senaryosu olarak nitelendiriyor.
'PUTİN'İN DANIŞMANLARI KORKUYOR'
Fleming ayrıca, ABD'li ve Ukraynalı yetkililer gibi, Putin'in danışmanlarının kendisine "gerçeği anlatmaktan korktuğunu" savundu.
Fleming, buna karşın "neler olduğu ve yanlış hesabın boyutu rejim tarafından çok net bir şekilde görülmüş olmalı" dedi.Konuşmada ayrıca, GCHQ'nun Rusya'nın Ukrayna'ya "sürekli" bir siber saldırı halinde olduğu vurgulandı.
Putin'in çatışmalar başlamadan önce Çin'le uyum sağlamak için net bir "stratejik seçim" yaptığının altını çizen Fleming şu ifadeleri kullandı;'Rusya, uzun vadede Çin'in askeri ve ekonomik olarak giderek daha güçlü hale geleceğini anlıyor. Bazı çıkarları da çatışıyor.'
05.43
ABD Başkanı Joe Biden'in, ülkenin stratejik rezervlerinden günlük bir milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi değerlendirdiği belirtildi.Bloomberg'ün haberine göre, Ukrayna'nın Rusya'yı işgalinden bu yana artan yakıt fiyatlarını düşürmek için birkaç ay boyunca piyasaya petrol sürülecek.
Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Bloomberg'e yaptıkları açıklamada, piyasaya sürülecek toplam petrol miktarının 180 milyon varili bulabileceğini söyledi.Bİden'in bugün, yönetimin fiyatları düşürmek için yaptıklarını bir konuşmada anlatması bekleniyor.
Quinnipac Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD'lilerin % 41'i artan yakıt giyatlarından Biden'ı sorumlu tutarken, % 24'ü Rusya'ya yönelik ambargoların fiyatların artmasına yol açtığını söylüyor.
05.37
Rus rublesinin Amerikan doları karşısındaki değeri, küresel yaptırımlardan sonra büyük oranda düşmesinin ardından, işgal öncesindeki seviyelere geri döndü.
Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü. Bu da hemen hemen 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.
Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.
02.57
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia Rusya ile müzakerelerin cuma günü çevrimiçi bir toplantı ile devam edeceğini duyurdu.
01.57
Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
01.56
Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırılarında Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev’e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı. Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.
01.49
Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ”Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya - Ukrayna heyetinin İstanbul’da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti. Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.
“1 milyar dolarlık insani yardım ve 500 milyon dolarlık destek paketi için Biden’a teşekkür ettim”
Sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, “ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştim. Çok detaylıydı. Bir saat sürdü. Elbette, 1 milyar dolarlık yeni insani yardım paketi ve 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe desteği için ABD'ye teşekkür ettim. Şu an dönüm noktasında olduğumuzu belirttim. Başkan Biden'a Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. ABD’nin ilkeli desteğine sahibiz ve şimdi, demokratik dünyanın tüm gücünü göstermek için Ukrayna'ya yardım etmek özellikle önemlidir. Eğer birlikte özgürlük için savaşmak istiyorsak, ortaklarımıza danışıyoruz. Gerçekten birlikte özgürlük ve demokrasimizi korumak için savaşıyorsak o zaman bu zor zamanda yardım talep etme hakkımız var” dedi. Zelenskiy konuşmasının bu bölümünde Norveç parlamentosuna seslendiğini, Mısır Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile de görüşme yaptığını belirtirken haklılıklarını anlatmak için bu tür temaslarını sürdüreceğini söyledi.
23.42
Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurduğu bildirildi. Harkov’da gaz boru hattının, Dnipro’da bir yakıt deposuyla bir fabrikanın vurulduğu bildirildi.
Saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi, füzelerin isabet ettiği yerlerde çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine intikal ettiği aktarıldı.
23.36
Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sürerken, Polonya geçtiğimiz haftalarda, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğine ait banka hesaplarını dondurarak 2 milyon euroyu bloke etmişti. Polonya’nın hareketinin ardından Rusya’da Polonya’ya misilleme yaparak, Polonya’nın Moskova Büyükelçiliğinin banka hesaplarını dondurdu. Rusya'daki Polonya büyükelçiliğinde görevli Polonyalı memurların şahsi faturalarını ödemekte bile sıkıntı yaşayabilecekleri bildirilirkne, banka hesaplarında bloke edilen paraya ilişkin açıklama yapılmadı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, "Bu karar, ülkemize bir misilleme. Büyükelçiliğimizin elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyeceği, çalışanların maaşlarının ödenemeyeceği ve elçilik araçlarına yakıt dahi alamayabileceğimiz bir duruma sebebiyet verecek" dedi. Polonya makamları ise, henüz herhangi bir Polonyalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilme durumunun olmadığını aktardı.
Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı etmişti
Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, Polonya'da diplomat kimliği altında casusluk görevi yürüttüğü tespit edilen 45 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirmişti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller dün düzenlediği basın toplantısında, Polonya'da faaliyet gösteren Rusya’ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait toplamda 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığı dondurduklarını bildirmişti.
23.24
Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini ve Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı.
Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna'daki savaşın gerçek durumunu ve Rusya'ya karşı yaptırımların ne kadar zarar verici olduğunu söylemekten korkan danışmanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini açıkladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield düzenlediği basın toplantısında, "Putin'in Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair bilgimiz var, bu da Putin ile askeri liderliği arasında sürekli bir gerilime yol açtı" dedi.
Bedingfield, "Putin'in danışmanları tarafından Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiği ve Rus ekonomisinin yaptırımlarla nasıl zedelendiği konusunda yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz. Çünkü üst düzey danışmanları ona gerçeği söylemekten çok korkuyor" ifadelerini kullanarak, "ABD, Putin'in savaşının, Rusya'yı uzun vadede daha zayıf ve dünya sahnesinde giderek daha fazla izole eden stratejik bir hata yaptığını göstermek için şimdi bu bilgiyi ortaya koyuyor" dedi.
"Rusya'nın işgalin başlangıcında Kiev'e doğru agresif bir baskı yaptıklarını en baştan gördük. Şimdi, istilalarının hedeflerini başlangıçta olduğundan farklı bir şekilde yeniden tanımlamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Bedingfield, “Bence bu bilgiyi ortaya koymak, sadece bunun onlar için stratejik bir hata olduğu hissine katkıda bulunacaktır. Ne düşündüklerini karakterize etmeyeceğim. Ancak bu bilgiyi kamuoyuna açıklamanın, bunun Rusya için stratejik bir başarısızlık olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.
Rusya'nın stratejik hata yaptığını vurgulayan Bedingfield, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edileceğinin de altını çizerek, "Rusya'ya ağır maliyetler yüklemeye, Ukrayna'yı savaş alanında ve müzakere masasında güçlendirmeye çalışma stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
23.14
Ukrayna ordusu Rusya’ya ait insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemi tarafından ateşlenen füzeyle imha etti. Füzenin ateşlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
23.00 RUSYA MARİUPOL'DEN ZAPORİJYA'YA İNSANİ KORİDOR AÇARAK ATEŞKES İLAN ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna’da sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği brifingte yarın Mariupol’den Zaporijya’ya insani koridor açılacağını duyurdu. Günlerdir abluka altındaki Mariupol’den yapılacak olan tahliyeler ile ilgili konuşan Mizintsev, “31 Mart 2022 10:00’dan itibaren yalnızca insani amaçlı ‘sessizlik rejimi’ ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir. Aynı zamanda, şu anda Berdyansk'tan Mariupol'a giden yolun bir bölümünün sistematik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından havadan, ağır makineli silahlarla milliyetçi taburlardan saldırıya maruz kaldığını bildiriyoruz” dedi.
Ukrayna’nın insani koridorların uygulanması için koşulları yerine getirmesi çağrısı yapan Mizintsev, “Rus tarafının yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerini saat 06.00'ya kadar yazılı olarak bilgilendirin” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’ya insani koridorlar konusunda çağrıda bulundu.
Rusya’nın tek taraflı olarak insani koridorlardan sivilleri tahliye etmeye devam ettiğinden aktaran Mizintsev, “Son 24 saat içinde Kiev’in katılımı olmadan 3 bin 384’ü çocuk olmak üzere Ukrayna, Donetsk ve Luhansk’tan toplamda 20 bin 495 kişi tahliye edildi. Rusya’nın özel operasyonlarının başından bu yana 104 bin 807’si çocuk olmak üzere 509 bin 425 kişi tahliye edildi. Yine son 1 gün içinde Mariupol’den 3 bin 63 kişi toplamda 111 bin 865 kişi tahliye edildi” dedi.
Ukrayna tarafını sivil tahliyeleri engellemekle suçlayan Mizintsev, “Ukraynalılar, Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Mariupol ve diğer kentlerden 4 buçuk milyondan fazla sivili ve 19 ülkeden 6 bin 776 kişiyi ‘canlı kalkan’ olarak rehin tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“Ukrayna mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var”
Ukraynalıların Karadeniz’e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, “Ayrıca 60’tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev’in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor” dedi.
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü ve armatör şirketlerin liderliğini, yabancı devlet gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışlarının güvenliğini sağlamaya ve engellemeye yönelik önlemler almak için Kiev’e baskı yapmalarına çağıran Mizinstsev, “Karadeniz ülkelerinin kıyıları boyunca demirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var” dedi.