GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya'dan yeni yasak kararı! Onaysız satılamayacak
HaberlerDünya Haberleri Rusya'dan yeni yasak kararı! Onaysız satılamayacak
ABONE OL

Rusya'dan yeni yasak kararı! Onaysız satılamayacak

Rusya, ambargoların Batılı ürünlerin ülkeye girişini durdurması karşısında, marka sahibinin izni olmadan Batı'dan ürün ithalatı yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

31.03.2022 - 08:07 |
Rusya'dan yeni yasak kararı! Onaysız satılamayacak

Başbakan Mikhail Mişutin, küçük ve orta boyutlu işletmelere destek için çıkartılan dördüncü paket kapsamında "paralel ithalatı" onayladı. Ambargolar nedeniyle, Rusya'da enflasyon arttı. Mişutin şimdiye dek marka sahibinin onayı olmadan ürünlerinin Rusya'da satılamadığını söyledi.

GARANTİ ALTINA ALAMAYA ÇALIŞIYOR

Başbakan, şirketlerin izni olmadan perakendecilerin ithalat yapmasına izin verilmesinin, insanların gerekli ürünlere hızla ulaşması için piyasayı doygunluğa ulaştırmayı ve "yabancı politikacıların dostane olmayan hamlelerine" karşın ürün tedariğini garanti altına almayı amaçladığını belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mişutin televizyonda yaptığı açıklamada, ürün listesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla koordine olunarak hazırlanacağını belirtti.

RUSYA'DA ENFLASYON YÜKSELDİ

Ruble'nin değeri düşerken, Rusya'da yıllık enflasyon bu hafta % 15,66'ya yükseldi. Özellikle şekerde yüksek fiyatlar ve tedarik problemleri yaşandı. Ülkenin beş büyük şeker üreticisiyle ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Rusya, rublenin değerini yükseltmek için "dost olmayan ülkelerin" doğal gaz ücretlerini rubleyle ödemek zorunda kalacağını söylemişti.

Ancak AB bu fikri reddetti ve Almanya Başbakanı Olaf Shcohz'a Avrupa'nın ambargolardan etkilenmeyen bir Rus bankasına euro ödeme yapabileceği ve daha sonra bankanın bu parayı rubleye çevirebileceği söylendi.

YÜZLERCE MARKA RUS PİYASASINDAN ÇEKİLDİ

Ukrayna'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana yüzlerce küresel marka Rus piyasasından çekildi ya da satışlarını durdurdu.

Bazı şirketler sise temel beslenme ve hijyen ürünlerini satmaya devam etti. Öte yandan, yeni bir kararla Rus devlet kurumlarının kritik bilgi altyapısı için öncede onay almadan yabancı yazılımlar satın alması yasaklandı.

Karar, devlet kuruluşları tarafından kullanılan telekom ve bilgi sistemleri, aynı zamanda savunma, sağlık, ulaşım, enerji ve finans şirketlerini kapsıyor.

Emekli olacaklara güzel haber haber! Flaş detay belli oldu, maaşlar yükseliyor
İlgili Haber
Emekli olacaklara güzel haber haber! Flaş detay belli oldu, maaşlar yükseliyor
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Reçetesiz üç katı fiyatına satılıyor
İlgili Haber
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Reçetesiz üç katı fiyatına satılıyor
Emekliye, memura, çalışana zam! Hesaplara yatacak! Ve belli oldu! Tarih verildi
İlgili Haber
Emekliye, memura, çalışana zam! Hesaplara yatacak! Ve belli oldu! Tarih verildi

 

GÜNCEL HABERLER

Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son gün, 7 bin TL...

Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son gün, 7 bin TL...

OGS'den HGS'ye geçişte para iadesi uyarısı! Aradaki farkın geri ödenmesi gerekiyor ama bankalar...

OGS'den HGS'ye geçişte para iadesi uyarısı! Aradaki farkın geri ödenmesi gerekiyor ama bankalar...

Dolarda son durum

Dolarda son durum

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son gün, 7 bin TL...

Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son gün, 7 bin TL...

Sıradaki Haber
Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

Temmuz zammı 2022! Memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşı zammı yüzde kaç?

Sıradaki Haber
Seçim barajı yüzde 7 oldu! Milletvekilliğiyle ilgili kritik değişiklik

Seçim barajı yüzde 7 oldu! Milletvekilliğiyle ilgili kritik değişiklik

Sıradaki Haber
Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

Sıradaki Haber