Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: İstanbul'daki görüşmelerin sonuçları olumlu

Afganistan’a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı için Çin’de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, “Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Lavrov, “Dün İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu henüz nihai sonuç değil. Ukraynalı müzakerecilerin, nükleer dışı statü ve NATO çerçevesi dışında güvenliğini sağlama gereğinin teyit etmesini Ukraynalı meslektaşlarımızın meseleleri anlamaları açısından önemli bir ilerleme olarak görüyorum” dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer bakanlar ile yaptığı görüşmelere dair izlenimlerinin sorulduğu Lavrov, “İzlenimler olumluydu. Katılımcı ülkelerin temsilcileriyle bugün yapılan tüm görüşmelerde, Afganistan'ın komşuları, uluslararası arenada gelişmelere dair yaklaşımlarımız görüldü ve onaylandı. Yeni bir gerçeklik oluşuyor. Tek kutuplu dünya geri dönülemez bir şekilde geçmişte kaldı ve çok kutuplu bir dünya ortaya çıkıyor. Bu objektif bir süreçtir. Onu durdurmak imkansız. Bu gerçekliği de birden fazla güç yönetecek. Bugün dünya ekonomisi ve siyaseti üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan tüm kilit devletler arasında müzakere etmek gerekli olacaktır. Bu dünyadaki hiç kimse küçük bir oyuncu olarak görülmemelidir. Hepsi eşit ve egemendir” dedi.

Bir gazetecinin, “Rusya’nın hasım listesi var. Dost ülkeler listesi var mı?” sorusuna da kısaca cevap veren Lavrov, “Bu listede yer almayan diğer tüm ülkeler bize dost olan ülkelerdir” diye cevapladı.

Rusya’nın, Ukrayna’da başkent Kiev ve Çernihiv gibi bölgelere saldırmama kararına karşın ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz” sözleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, “Rusya’nın sözleri ve eylemleri arasında fark var” açıklamasına cevap veren Lavrov, “Sözleri eylemlerinden farklı olanlardan bahsedecek olursak, ABD'nin bir şey söylediği ve tamamen farklı bir şey yaptığı şu anda çok sayıda örnek vermek bile istemiyorum” dedi.