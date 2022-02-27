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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" dedi.

27.02.2022 - 13:44 |
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

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