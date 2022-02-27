Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" dedi.
27.02.2022 - 13:44 |
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
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