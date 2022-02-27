Ukraynalı askerlerle ilgili gündemi sarsan haber!
Rus askerlerinin 17 hektarlık adada küçük bir birliğin direnişiyle karşılamış ve 13 Ukraynalı askerin verdikleri mücadele ve ardından yaşananlar sosyal medyada viral olmuştu. Şimdiyse Washington Post gazetesinin haberi gündeme bomba gibi düştü.
Sadece 17 hektarlık Yılan Adası'nda Rus askerlerinin girdiği esnasında Ukraynalı bir muhafız tarafından çekilen video sosyal medyada gündem olmuştu. Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi. Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını verdi.
Bunlar adadan duyulduğu belirtilen son sözler oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, adadaki Rus bombardımanında 13 Ukraynalı askerinin hepsinin öldürüldüğünü söyledi. Zelenskiy, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları ‘kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.
Rus güçleri, 82 Ukrayna askerinin bulunduğu Yılan Adası'nın ele geçirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adadaki askerlerin teslim olduğu belirtildi.
Ukraynalı yetkililer açıklama yaparak Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin daha önceki iddiasına karşı çıkarak, bu hafta Rus güçlerine hakaret eden ve viral hale gelen değiş tokuşta askerlerin öldürülmemiş olabileceklerini söyledi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus medyasının Karadeniz'deki Yılan Adası'ndaki üslerinden bir liman kenti olan Sivastopol'a esir alındıklarını bildirmesinin ardından, Facebook sayfasında yayınlanan bir açıklamada, askerlerin hayatta olabileceğini açıkladı.
Ukraynalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, kahraman askerlere ne olduğunu belirlemek için çalıştıklarını söyledi ve onlara övgüler yağdırdı. Saldırı başladığında adada kaç asker olduğu veya herhangi birinin öldürülüp öldürülmediği belli değil.
Yılan Adası Karadeniz'in kuzeybatısındaki Ukrayna anakarasının güney ucundan yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Ukrayna bölgesi olan Kırım'ın ise yaklaşık 300 kilometre batısında yer alıyor.
Sadece 17 hektar büyüklüğünde olmasına rağmen, Atlantik Konseyi Düşünce Kuruluşu'nun geçen yılki bir raporu adayı "Ukrayna'nın Karadeniz'in kıyısındaki toprak varlığının anahtarı" olarak nitelendirdi.
Ada, aynı zamanda 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edildi.