Ukraynalı askerlerle ilgili gündemi sarsan haber!

Sadece 17 hektarlık Yılan Adası'nda Rus askerlerinin girdiği esnasında Ukraynalı bir muhafız tarafından çekilen video sosyal medyada gündem olmuştu. Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'na yaklaşırken, Rus subayı "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" dedi. Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya "Rus savaş gemisi, defol git” yanıtını verdi.



Bunlar adadan duyulduğu belirtilen son sözler oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, adadaki Rus bombardımanında 13 Ukraynalı askerinin hepsinin öldürüldüğünü söyledi. Zelenskiy, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları ‘kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" dedi.