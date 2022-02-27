Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor! Dünyada geniş yankı buldu! Savaşın korkunç yüzü
Savaşın korkunç yüzü ortaya çıktı! Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. Ukrayna saldırısında dördüncü gününe girilirken dünya basını, savaşa geniş yer ayırdı. The Sunday Times 'Terör sokaklarda kol geziyor' manşeti ile çıktı. Haberde ise "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarını avlıyor" ifadeleri yer aldı.
Independent Gazetesi manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullanıldı. Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuyor.Independent, "Rus işgalinden kaçarken oyuncak ayısına sarılan bu çocuk Ukrayna sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere bu mültecileri karşılamalı" ifadelerine yer veriyor.
The Sunday Times da panik anının fotoğrafı var. Gazete "Terör sokaklarda kol geziyor" manşetiyle çıktı.Haberde ise "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarını avlıyor" ifadeleri kullanılıyor.The Sun "Ölümüne Savaş" başlığıyla çıktı. Kiev'de vurulan apartmanının fotoğrafını kullanırken, Kiev'in saldırıların hedefinde olduğuna dikkat çekti.
İngiliz Daily Mirror ise; "Kavga Burada" manşetiyle çıkarken Zelenski'nin silah bırakmayacağız açıklamasına dikkat çekerken "Zelenski'nin kahraman askerleri Rusları vuruyor" ifadelerine yer verdi.
The Mail on Sunday de Independet gibi ilk sayfasında mültecilere dikkat çekiyor. "Savaşın masum kurbanları" manşetiyle çıkan gazete; Ukraynalı mültecilerin dramı hepimizin yüreğine dokundu diyerek yardım çağrısı yapıyor.
İtalyan basınında La Republica Gazetesi, "Avrupa Ukrayna'yı silahlandırıyor" manşetiyle çıktı. Haberde yaptırımlara da değinildi.
Corriere Della Sera "Kiev'e toplu saldırı" başlıklı haberde, kentin roketlerin hedefinde olduğu belirtildi.İspanyol El Pais, "Ukrayna Putin'e meydan okudu" başlığıyla çıktı. Gazete, Zelenski'nin "ülkemizi savunacağız" sözlerine dikkat çekerek direnişe öncülük ettiğini yazıyor.
Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı kanlı işgalin bilançosunun 4. gününde artan ölü sayısı ve yaralıların yanı sıra objektiflere yansıtan kahreden çocuk görüntüleri dünyaca ünlü yıldız Jim Carrey'i çileden çıkardı. Sessizliğini ağır sözlerle bozan Carrey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
Tarihe geçen bu fotoğraf sosyal medyada yaklaşık 4 gündür sessiz olan isimleri bile ayaklandırdı. Sığınaklardaki çocukların fotoğrafları yürekleri parçaladı. Aileleriyle beraber vatanlarını terk edip bir gecede mülteci olan çocukların fotoğrafları sosyal medyada Ukrayna'ya olan desteği artırdı.
Sığınaklardan sınır kapılarına giden aileler gözyaşları içinde çaresizce ülkelerini terk etti. Geride kalan erkekler ise ülkeleri için savaşıyor.
Bu görüntüler ardından yer aldığı Maske, Salak ve Avanak, Truman Show daha birçok başarılı yapımla adını hafızalara kazıyan Jim Carrey, savaşı başlatan Rusya Başkanı Putin'i 'Ayı'ya benzetti.
Parçalanmış bir ayı görselinin altına "Masum insanların (özellikle çocukların) tarihin bir başka görkemli siyasi gerizekalı tarafından tehlikeye atıldığını görmek kalbimi kırıyor. Sevilmeyenlerden sakının" sözlerini yazdı.
Carrey, ayı görseliyle sadece Putin'e gönderme yapmadı aynı zamanda çocukların gözleri önünde yapılan bu vahşete sessiz kalanlarda gönderme yaptığını belirtti.
24 Şubat sabah saatleri itibariyle fiili olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas üzerinden yürüttüğü askeri işgal başkent Kiev'e kadar ilerledi. Ciddi sayıda ölü ve yaralının olduğu Rus işgaline Ukrayna'da hem askeri ve sivil bir mücadele başlattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden işgale karşılık savaş çağrısında bulunarak eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı. Bunun üzerine Ukrayna'daki ünlü futbolcu ve oyuncular soluğu cephede aldı.
Askeri mühimatların sivillere de verildiği Ukrayna cephesinde ünlü isimlerde yer aldı. Aralarında Dinamo Kiev oyuncularının da bulunduğu bir grup Başkent Kiev sokaklarında canla başla vatanları için savaşıyor.
Ukrayna Başkanı Zelenskiy'in çağrısı üzerine harekete geçen sivillere katılan ünlüler arasında ülkenin meşhur dizi ve film oyuncuları da yer aldı.
Öte yandan diğer ülkelerde bulunan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan ünlü isimlerden bazıları da savaş meydanına indi.
Hollywood'un aksiyon filmlerinin baş kahramanı olan Sean Penn, soluğu Ukrayna cephesinde alarak Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı kanlı işgalin belgeselini çekeceğini belirtti.
UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'DEN GÖRÜNTÜLER