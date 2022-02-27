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DünyaUkrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor! Dünyada geniş yankı buldu! Savaşın korkunç yüzü
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Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor! Dünyada geniş yankı buldu! Savaşın korkunç yüzü

Savaşın korkunç yüzü ortaya çıktı! Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. Ukrayna saldırısında dördüncü gününe girilirken dünya basını, savaşa geniş yer ayırdı. The Sunday Times 'Terör sokaklarda kol geziyor' manşeti ile çıktı. Haberde ise "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarını avlıyor" ifadeleri yer aldı.

• 27 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
• 27 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
1Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken Rusya’nın Ukrayna saldırısı tüm dünya tarafından dakika dakika izleniyor. İşte Rusya-Ukrayna sınırında yaşananların dış basındaki yansımaları...

2Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Independent Gazetesi manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullanıldı. Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuyor.Independent, "Rus işgalinden kaçarken oyuncak ayısına sarılan bu çocuk Ukrayna sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere bu mültecileri karşılamalı" ifadelerine yer veriyor.

3Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

The Sunday Times da panik anının fotoğrafı var. Gazete "Terör sokaklarda kol geziyor" manşetiyle çıktı.Haberde ise "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken hainler ve Kremlin casuslarını avlıyor" ifadeleri kullanılıyor.The Sun "Ölümüne Savaş" başlığıyla çıktı. Kiev'de vurulan apartmanının fotoğrafını kullanırken, Kiev'in saldırıların hedefinde olduğuna dikkat çekti.

4Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

İngiliz Daily Mirror ise; "Kavga Burada" manşetiyle çıkarken Zelenski'nin silah bırakmayacağız açıklamasına dikkat çekerken "Zelenski'nin kahraman askerleri Rusları vuruyor" ifadelerine yer verdi.

5Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

The Mail on Sunday de Independet gibi ilk sayfasında mültecilere dikkat çekiyor. "Savaşın masum kurbanları" manşetiyle çıkan gazete; Ukraynalı mültecilerin dramı hepimizin yüreğine dokundu diyerek yardım çağrısı yapıyor.

6Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

İtalyan basınında La Republica Gazetesi, "Avrupa Ukrayna'yı silahlandırıyor" manşetiyle çıktı. Haberde yaptırımlara da değinildi.

7Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Corriere Della Sera "Kiev'e toplu saldırı" başlıklı haberde, kentin roketlerin hedefinde olduğu belirtildi.İspanyol El Pais, "Ukrayna Putin'e meydan okudu" başlığıyla çıktı. Gazete, Zelenski'nin "ülkemizi savunacağız" sözlerine dikkat çekerek direnişe öncülük ettiğini yazıyor.

8Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı kanlı işgalin bilançosunun 4. gününde artan ölü sayısı ve yaralıların yanı sıra objektiflere yansıtan kahreden çocuk görüntüleri dünyaca ünlü yıldız Jim Carrey'i çileden çıkardı. Sessizliğini ağır sözlerle bozan Carrey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

9Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Tarihe geçen bu fotoğraf sosyal medyada yaklaşık 4 gündür sessiz olan isimleri bile ayaklandırdı. Sığınaklardaki çocukların fotoğrafları yürekleri parçaladı. Aileleriyle beraber vatanlarını terk edip bir gecede mülteci olan çocukların fotoğrafları sosyal medyada Ukrayna'ya olan desteği artırdı.

10Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Sığınaklardan sınır kapılarına giden aileler gözyaşları içinde çaresizce ülkelerini terk etti. Geride kalan erkekler ise ülkeleri için savaşıyor.

11Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Bu görüntüler ardından yer aldığı Maske, Salak ve Avanak, Truman Show daha birçok başarılı yapımla adını hafızalara kazıyan Jim Carrey, savaşı başlatan Rusya Başkanı Putin'i 'Ayı'ya benzetti.

12Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Parçalanmış bir ayı görselinin altına "Masum insanların (özellikle çocukların) tarihin bir başka görkemli siyasi gerizekalı tarafından tehlikeye atıldığını görmek kalbimi kırıyor. Sevilmeyenlerden sakının" sözlerini yazdı.

13Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Carrey, ayı görseliyle sadece Putin'e gönderme yapmadı aynı zamanda çocukların gözleri önünde yapılan bu vahşete sessiz kalanlarda gönderme yaptığını belirtti.

14Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

24 Şubat sabah saatleri itibariyle fiili olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas üzerinden yürüttüğü askeri işgal başkent Kiev'e kadar ilerledi. Ciddi sayıda ölü ve yaralının olduğu Rus işgaline Ukrayna'da hem askeri ve sivil bir mücadele başlattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden işgale karşılık savaş çağrısında bulunarak eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı. Bunun üzerine Ukrayna'daki ünlü futbolcu ve oyuncular soluğu cephede aldı.

15Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Askeri mühimatların sivillere de verildiği Ukrayna cephesinde ünlü isimlerde yer aldı. Aralarında Dinamo Kiev oyuncularının da bulunduğu bir grup Başkent Kiev sokaklarında canla başla vatanları için savaşıyor.

16Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Ukrayna Başkanı Zelenskiy'in çağrısı üzerine harekete geçen sivillere katılan ünlüler arasında ülkenin meşhur dizi ve film oyuncuları da yer aldı.

17Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Öte yandan diğer ülkelerde bulunan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan ünlü isimlerden bazıları da savaş meydanına indi.

18Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

Hollywood'un aksiyon filmlerinin baş kahramanı olan Sean Penn, soluğu Ukrayna cephesinde alarak Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı kanlı işgalin belgeselini çekeceğini belirtti.

19Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'DEN GÖRÜNTÜLER

20Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
21Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
22Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
23Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
24Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
25Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
26Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü
27Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor Dünyada geniş yankı buldu Savaşın korkunç yüzü

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