Ukrayna hain ve Rus casuslarını avlıyor! Dünyada geniş yankı buldu! Savaşın korkunç yüzü

24 Şubat sabah saatleri itibariyle fiili olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas üzerinden yürüttüğü askeri işgal başkent Kiev'e kadar ilerledi. Ciddi sayıda ölü ve yaralının olduğu Rus işgaline Ukrayna'da hem askeri ve sivil bir mücadele başlattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden işgale karşılık savaş çağrısında bulunarak eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı. Bunun üzerine Ukrayna'daki ünlü futbolcu ve oyuncular soluğu cephede aldı.