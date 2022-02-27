SWIFT hamlesi sonrası Rusya'da panik başladı! Ödemeleri erkenden istediler...

Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı başlatılan saldırılar devam ederken yaptırım adımları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. AB, ABD ve İngiltere Rus ekonomisini derinden etkileyecek adımları atmaya başladı. Bunlar arasında en önemlisi ise SWIFT sistemi.

Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Rusya bu sistemin dışında bırakılırsa ekonomik faaliyetlerinin ciddi oranda etkilenmesi bekleniyor.

OTELLER ERKEN ÖDEME İSTEDİ

SWIFT kararının açıklanmasının ardından bazı oteller de müşterilerinden erken ödeme almak için harekete geçti. NBC News'un Moskova'da bulunan muhabiri Raf Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konakladığı otelin hesabı erken kapatmak istediğini söyledi. Sanchez, otelin bu adımı kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağından emin olmadıkları için attığını ifade etti.

AB, ABD, KANADA VE İNGİLTERE, RUSYA’YI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşılık Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler, Rusya’ya yaptırım kararı almaya devam ediyor. AB tarafından yapılan açıklamada, Kanada, İngiltere ve diğer ülkelerin Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldığı ifade edildi.

AB tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, alınan kararın amacının "Rusya'yı uluslararası finansal sistemden izole etmek" olduğu belirtildi. AB’nin açıklamasında ayrıca, Rusya merkez bankasının varlıklarını dondurma ve Rusya’nın denizaşırı rezervlerine erişimine sınırlandırma kararı alındığı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım kararı hakkında, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı yok etmek için bir yola girdi ama eylemleri kendi ülkesinin geleceğini de yok ediyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya saldırılarına karşı direnen Ukrayna halkının yanında oldukları belirtilerek, “Rus yetkililer ve Rus hükümetine yakın kişiler için yaptırım konusunda oldukça kararlıyız” sözleri yer aldı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı Rus bankalarını SWİFT’ten çıkarma kararı alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR SWIFT'İ BAĞLIYOR MU?

1970 yılında kurulan SWIFT, bu hizmeti kullanan binlerce üye kuruluşun oluşturduğu bir kooperatif yapısına sahip. Merkezi Belçika'da bulunan SWIFT ticari anlaşmazlıklarda tarafsız bir konum benimsiyor.

SWIFT geçmişte tarafsızlık ilkesine vurgu yaparak, çeşitli ülkelerle alakalı yaptırım taleplerine karşı çıktı. Ancak 2012 yılında AB, SWIFT'in Tahran'ın nükleer programı nedeniyle yaptırım uygulanan şirketler ve kişilere hizmet vermesini yasakladı. Bu yasak Rusya için de bir emsal teşkil ediyor. Ancak SWIFT adına konuşan bir sözcü, kurumun ABD yaptırımlarına nasıl yanıt vereceği sorusunu cevaplamayı reddetti.