Ukrayna: Rus birlikleri Kharkiv'e girdi

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko Telegram'a, Pazar günü Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv şehrinin sokaklarında Rus askeri araçlarının görüldüğünü yazdı.

Herashchenko ve Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi tarafından yayınlanan videolar, bir cadde boyunca hareket eden birkaç hafif askeri aracı ve yanan bir tankı gösterdi.