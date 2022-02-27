Fransa'dan, Ukrayna'ya savunma teçhizatı desteği geldi

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken, Fransa'dan Rusya'ya yaptırımları güçlendirme ve Ukrayna'ya destek kararı geldi. Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Rus ordusunun işgaline karşı mücadelesinde Ukrayna'ya daha fazla askeri savunma teçhizatı sağlamaya karar verdiği kaydedildi. Ayrıca Fransa'nın ekonomik yaptırımlar uygulaması da öngörülürken Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımı ile gerçekleşen Savunma Konseyi toplantısında "Ukrayna makamlarına ek savunma teçhizatı ve yakıt desteği verilmesine karar verildiğini" duyurdu.

Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı Macron'un ise, "Avrupa ve ABD ile koordineli olarak ekonomik ve mali yaptırımların güçlendirilmesi" ve "Rus şahsiyetlerinin mali alacaklarının dondurulması için ulusal tedbirler" almasının öngörüldüğü ifade edildi. Yapılan açıklamalada, Rusya'yı SWIFT sisteminden dışlama ihtimalinin de "Avrupalı ortaklarla" görüşüleceği bildirildi.