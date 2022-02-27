BM, Ukrayna'da şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 4. gününde de aralıksız devam ederken, Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkedeki sivil bilançosuna ilişkin açıklama geldi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiği ve 240 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti. Ayrıca savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil altyapıya verilen zararın, yüz binlerce insanı elektrik ve su hizmetlerinden mahrum bıraktığının altını çizen OCHA, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney bölgelerinde olmak üzere bir "insani durum" haritası çıkardığını aktardı.