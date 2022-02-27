Biden'dan son dakika açıklaması: Yaptırımların dışında 3. Dünya Savaşı...

ABD lideri Joe Biden, Brian Tyler Cohen'e verdiği mülakatta, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin önemli mesajlar verdi.

Biden, "En başından beri amacım tüm NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni aynı tarafta tutmayı sağlamaktı. Çünkü Putin NATO'yu bölebileceğini ve kullanabileceği büyük bir açıklık yaratabileceğini düşünüyordu. Bu gerçekleşmedi" dedi.

Joe Biden, "İki seçeneğiniz var. 3. Dünya Savaşı başlatmak, Rusya'yla fiziksel olarak savaşa girmek. İkincisi ise uluslararası hukuka böylesine aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için ağır bedel ödemesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların tarihin en geniş yaptırımları olduğunu ifade eden Biden, Putin'in hem kısa hem de uzun vadede ağır bedel ödeyeceği öngörüsünde de bulundu.